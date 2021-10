Oficjalnie: Wiadomo, gdzie kibice obejrzą igrzyska w Pekinie! Jest porozumienie

W zeszłym tygodniu gruchnęła informacja, że TVN przejął prawa do pokazywania Pucharu Świata w skokach narciarskich i po 20 latach w TVP zimową rywalizację skoczków kibice zobaczą w innej telewizji. W tym przypadku nie udało się dojść obu podmiotom do porozumienia, ale takie porozumienie osiągnięto w przypadku igrzysk olimpijskich w Pekinie, które potrwają od 4 do 20 lutego 2022 roku.

Igrzyska w TVP i w Eurosporcie

TVP na otwartych antenach pokaże łącznie 200 godzin samej rywalizacji, do tego okraszone będzie to studiem z ekspertami i gwiazdami sportów zimowych. - Wzorem igrzysk z Tokio pokażemy nie tylko wszystkie najważniejsze starty polskich sportowców, ale także ich drogę do Pekinu. Nasi reporterzy będą towarzyszyli gwiazdom reprezentacji podczas przygotowań, przestawią ich z innej, nieznanej powszechnie strony - przekazał dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski.

Całe zimowe igrzyska olimpijskie będą z kolei dostępne na antenach Eurosportu, który jest właścicielem pełnych praw do tej imprezy.

Kiedy skoki narciarskie na igrzyskach?

Polskich kibiców najbardziej będą interesować konkursy skoków narciarskich, gdzie biało-czerwoni będą bronić dwóch medali. Pierwszy konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni zaplanowano 6 lutego (o godzinie 12:00 polskiego czasu). Z kolei Kamil Stoch będzie bronić tytułu na dużym obiekcie 12 lutego (również o godzinie 12:00). 14 lutego czeka nas z kolei konkurs drużynowy, gdzie cztery lata wcześniej Polacy zdobyli brązowy medal.