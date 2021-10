"Jestem w szoku". Adam Małysz o Kamilu Stochu

Kamil Stoch słabo spisywał się w konkursach w Letniego Grand Prix w niemieckim Klingenthal. W piątkowym kwalifikacjach zajął czternaste miejsce. W sobotnim konkursie Stoch był dopiero na 21. pozycji. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce i awansował na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatecznie zwycięzcą tegorocznego Letniego Grand Prix został Halvor Egner Granerud, który był pewny wygranej przed startem ostatniego konkursu.

Adam Małysz oraz Michal Dolezal odnoszą się do słabszej formy Kamila Stocha. "Potrzeba czasu"

Kamil Stoch po nieudanych zawodach w Klingenthal rozmawiał z portalem skijumping.pl. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie krył rozczarowania i wspominał wówczas o potencjalnym zakończeniu kariery. "Jest to dosyć trudne. Jeszcze dość niedawno wszystko było naprawdę super. Trochę mnie to denerwuje, bo skocznię w Klingenthal bardzo lubię. Chciałbym fajnie polatać przy kibicach, a nie mogę. Człowiek chce, a nie może i coś go blokuje. Może się po prostu starzeje i muszę spojrzeć prawdzie w oczy, że ten poziom gdzieś mi odskoczył" - mówił Stoch.

Zdecydowanie bardziej spokojny jest trener Michal Dolezal. "Na treningach w Ga-Pa Kamil skakał bardzo dobrze, a w Austrii i Niemczech zabrakło u niego dobrego rytmu startowego. Przecież przez kontuzję długo nie startował, potrzebuje czasu, aby dobre próby z treningów przełożyć na konkursy. Nic złego się nie dzieje, brakuje detali" - powiedział szkoleniowiec Polaków. Z podobnego założenia wychodzi Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

"Jestem w szoku, że zawody w Klingenthal nie wyszły Kamilowi. Ja byłbym jednak spokojny, potrzeba trochę czasu, bo na treningach skacze naprawdę rewelacyjnie. W tym roku Kamil sporo odpuszczał ze względu na kontuzję, dlatego choćby byłbym ostrożnym z prognozowaniem jego wyników. Uważam, że finalnie Kamil się pozbiera" - powiedział Małysz. Stoch w maju tego roku przeszedł operację polegającą na wycięciu wyrośli chrzęstno-kostnej w okolicach prawego stawu skokowego. Powodem zabiegu były nasilające się dolegliwości bólowe. Czołowy polski skoczek narciarski mierzył się już z podobnym problemem w 2014 roku.