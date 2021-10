Rozgoryczony Kamil Stoch wspomniał nawet o końcu kariery. Małysz mu odpowiedział

Kamil Stoch słabo spisywał się w konkursach w Letniego Grand Prix w niemieckim Klingenthal. W piątkowym kwalifikacjach zajął czternaste miejsce. W sobotnim konkursie Stoch był dopiero na 21. pozycji. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce i awansował na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu.

- Jeszcze dość niedawno wszystko było naprawdę super. Trochę mnie to denerwuje, bo skocznię w Klingenthal bardzo lubię. Chciałbym fajnie polatać przy kibicach, a nie mogę. Człowiek chce, a nie może i coś go blokuje. Może się po prostu starzeje i muszę spojrzeć prawdzie w oczy, że ten poziom gdzieś mi odskoczył. Z drugiej strony nie chcę tego robić, bo czuję, że stać mnie na lepsze skakanie. Teraz przyszedł największy kryzys, w najmniej spodziewanym momencie, co mnie jeszcze bardziej wkurza, dobija i denerwuje - mówił przed kilkoma dniami Kamil Stoch.

Naprzeciw reprezentantowi Polski wychodzi jego kolega po fachu, a obecnie dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. - Nie da się rozmawiać z zawodnikiem w taki sposób, żeby pytać, czy skacze dalej, czy rezygnuje. To ich indywidualne sprawy. Mamy jedną ze starszych drużyn, ale cały czas liczymy na to, że będą skakali dalej, bo wciąż są na najwyższym poziomie. I mogą skakać do czterdziestki albo i dłużej - powiedział 43-latek.

- Z drugiej strony sam po sobie wiem, że przychodzi moment, gdy człowiek czuje się wszystkim zmęczony. Chodzi o psychikę, dietę, ciężkie treningi... W pewnym momencie do człowieka dociera, że nie jest w stanie włożyć w to wszystko stu procent serca, a jeśli myśli się o sukcesach w sporcie zawodowym, trzeba dać z siebie wszystko - dodał Adam Małysz na łamach "Faktu".

Początek nowego sezonu Pucharu Świata w skokach zaplanowano na weekend 25-27 listopada w Niżnym Tagile w Rosji. Igrzyska w Pekinie rozpoczną się 4 lutego przyszłego roku i potrwają do 22 lutego.