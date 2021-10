Nowy turniej w skokach niemal pewny. Świetna informacja dla TVP

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich ruszy w weekend 19-21 listopada w Niżnym Tagile w Rosji. Łącznie przewidziane jest aż 35 konkursów (28 indywidualnych, pięć drużynowych oraz dwa drużyn mieszanych), a sezon zakończy się 27 marca na mamuciej skoczni Letalnica w Planicy. W edycji 2021/22 znalazło się miejsce dla dwóch polskich miast - Wisły i Zakopanego.

We wtorek 28 września doszło do obrad online w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Pojawił się wstępny kalendarz Pucharu Świata na sezon 2022/2023. Kalendarz rozgrywek zakłada, że Polska przywita najlepszych skoczków na świecie dwukrotnie. Trzeciego i czwartego grudnia skoczkowie będą rywalizować na skoczni w Wiśle (najpierw drużynowo, potem indywidualnie), a w dniach 21-22 stycznia 2023 roku pojawią się w Zakopanem. Tam jest przewidziany najpierw konkurs indywidualny, a później drużynowy. W kalendarzu nie znalazło się miejsce dla polskiego turnieju, o którym mówi się już od kilku lat. Jego gospodarzami miałyby zostać trzy polskie miasta - Wisła, Zakopane i Szczyrk.

Głos na ten temat zabrał sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel w wywiadzie dla portalu skijumping.pl. - Sezon 2023/24 to na 90% zima, podczas której odbędzie się polski turniej. Jesteśmy już po rozmowach z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS). Wojciech Gumny, nasz przedstawiciel w komisji kalendarzowej, rozmawiał z Sandro Pertile. Zielone światło już się pali - ujawnił Winkiel.

I dodał: Czeka nas zmiana w kontekście przedstawiania kalendarzy przez FIS. W piątek czeka nas nadzwyczajne posiedzenie walnego zjazdu FIS, a jednym z punktów jest przyjmowanie kalendarzy z pięcioletnim wyprzedzeniem. To ważne z biznesowego punktu widzenia i planowania. Myślę, że w sezonie 2023/24 zobaczymy polski turniej.

Dotychczas Szczyrk nigdy nie organizował zawodów Pucharu Świata. Stworzenie nowego polskiego turnieju byłoby możliwe właśnie w sezonie 2023/24 ze względu na to, że harmonogram nie będzie wtedy zbyt napięty. Jedynym ważnym wydarzeniem w tym okresie będą mistrzostwa świata w lotach w Bad Mitterndorf.

Polski turniej byłby dobrą informacją dla TVP

Co ciekawe, polski turniej byłby dobrą informacją np. dla TVP, która straciło prawa do pokazywania zagranicznych konkursów Pucharu Świata. Dlaczego? TVP ma umowę z PZN-em, która obowiązuje do 2026 roku i sprawia, że Telewizja Polska jest nadawcą polskich konkursów. Oznaczałoby to, że TVP miałoby możliwość pokazania jednego pełnego, bo polskiego turnieju w czasie zimowego Pucharu Świata.