Kamil Stoch tłumaczy swoje niepokojące słowa. "Wszystko przemyślałem"

Kamil Stoch po konkursie w Klingenthal był przybity nieco słabszą dyspozycją na skoczni, która należy do jednych z jego ulubionych w kalendarzu Pucharu Świata. Podczas zawodów kończących cykl Letniego Grand Prix zajął tam jednak 21. miejsce, czym mógł czuć się rozczarowany.

Niepokojące słowa Kamila Stocha. Skoczek tłumaczy: Odpocząłem i przemyślałem wszystko

Jednak swoimi słowami po zawodach wręcz zaniepokoił. - Może się po prostu starzeję i muszę spojrzeć prawdzie w oczy, że ten poziom gdzieś mi odskoczył. Z drugiej strony nie chcę tego robić, bo czuję, że stać mnie na lepsze skakanie. Teraz przyszedł największy kryzys, w najmniej spodziewanym momencie, co mnie jeszcze bardziej wkurza, dobija i denerwuje - mówił Kamil Stoch dla portalu skijumping.pl.

Teraz Polak odnosi się do tamtych słów w rozmowie dla Sport.pl i tłumaczy, że to nie była głębsza refleksja, a jedynie reakcja na mały kryzys w jego skokach. - To było zdecydowanie powiedzenie w emocjach. Wiadomo, że jak człowiek chce, a ja bardzo lubię Klingenthal i zawsze chcę tam dobrze skakać, a zawody nie wychodzą tak, jakbym chciał, to trudno jest też sobie to wszystko uświadomić od razu, na gorąco. Ale przyjechałem do domu, odpocząłem, przeanalizowałem i przemyślałem wszystko na spokojnie i wiem, że tu nie ma co spuszczać głowy i użalać się nad sobą. Trzeba się wyprostować, wziąć narty na ramię, tarczę w rękę i iść przed siebie - ocenia Stoch.

Piąty sezon olimpijski przed Stochem. "Nagła zmiana mogłaby tylko coś zaburzyć"

Jak Polak podejdzie do już piątego sezonu olimpijskiego w swojej karierze? - Bardzo podobnie jak do poprzednich - odpowiada skoczek. - Nie chcę nic zmieniać ani w myśleniu, ani tym bardziej w przygotowaniach, bo uważam, że mamy bardzo dobry system trenowania, który praktycznie każdej zimy przynosi bardzo dobre owoce i efekty. Tutaj nagła zmiana mogłaby tylko coś zaburzyć, coś poprzestawiać, a to nie jest potrzebne. Ogólnie sezon będzie bardzo intensywny i bogaty w różne super zawody i miejsca. Mam nadzieję, że wszystko odbędzie w świetnej atmosferze i z kibicami, jak to zazwyczaj bywało. Każde zawody będą tak samo ważne i każdy skok będzie miał takie samo znaczenie - ocenia Stoch.

Początek nowego sezonu Pucharu Świata w skokach zaplanowano na weekend 25-27 listopada w Niżnym Tagile w Rosji. Igrzyska w Pekinie rozpoczną się 4 lutego przyszłego roku i potrwają do 22 lutego. Relacje na żywo z sezonu PŚ w skokach i igrzysk olimpijskich na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.