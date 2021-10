Kamil Stoch wyznaje: Może muszę spojrzeć prawdzie w oczy

Kamil Stoch słabo spisywał się w konkursach w Letniego Grand Prix w niemieckim Klingenthal. W piątkowym kwalifikacjach zajął czternaste miejsce. W sobotnim konkursie Stoch był dopiero na 21. pozycji. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce i awansował na 2. pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu.

Kamil Stoch: Człowiek chce, a nie może i coś go blokuje

Nic zatem dziwnego, że Kamil Stoch po konkursie nie był zadowolony i nie krył rozczarowania.

- Jest to dosyć trudne. Jeszcze dość niedawno wszystko było naprawdę super. W Garmisch-Partenkirchen skakało mi się nieźle, w Szczyrku też było wszystko ok. Potem nagle coś się stało i nie mogę znaleźć dobrego rytmu. Trochę mnie to denerwuje, bo skocznię w Klingenthal bardzo lubię. Chciałbym fajnie polatać przy kibicach, a nie mogę. Człowiek chce, a nie może i coś go blokuje. Nie wiem właśnie co to jest i dodatkowo gmatwa to sytuację - przyznał Kamil Stoch w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Co może być przyczyną jego słabszej formy?

- Mogę się trochę wytłumaczyć, że teraz jest dużo mocniejszy trening, ale nie powinno mieć to aż takiego wpływu na technikę skoku. Może się po prostu starzeje i muszę spojrzeć prawdzie w oczy, że ten poziom gdzieś mi odskoczył. Z drugiej strony nie chcę tego robić, bo czuję, że stać mnie na lepsze skakanie. Teraz przyszedł największy kryzys, w najmniej spodziewanym momencie, co mnie jeszcze bardziej wkurza, dobija i denerwuje - dodał Kamil Stoch.

Dawid Kubacki awansował na podium cyklu LGP

Sobotni konkurs wygrał Ryoyu Kobayashi, który nie zostawił złudzeń rywalom. W drugiej serii także osiągnął aż 140 metrów i wyprzedził o ponad 24 punkty Graneruda. Norweg tym samym wygrał cały cykl Letniego Grand Prix, choć zwycięstwo w nim zapewnił sobie jeszcze przed startem ostatniego konkursu - jedyny, który mógł mu zagrozić Jan Hoerl, nie wystartował w Klingenthal. Na tym skorzystał Dawid Kubacki, który ostatecznie został sklasyfikowany w LGP na 2. pozycji, zaraz za plecami Graneruda.