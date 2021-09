Wyjątkowy sezon skoków! Jest kalendarz. Skoki nawet w kwietniu

Najbliższy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się 20 listopada tego roku od dwóch konkursów na skoczni Aist w Niżnym Tagile. Łącznie przewidziane jest aż 35 konkursów (28 indywidualnych, pięć drużynowych oraz dwa drużyn mieszanych), a sezon zakończy się 27 marca na mamuciej skoczni Letalnica w Planicy.

Wstępny kalendarz Pucharu Świata na sezon 2022/2023. Aż 38 konkursów

We wtorek 28 września doszło do obrad online w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Pojawił się wstępny kalendarz Pucharu Świata na sezon 2022/2023. Nowością będzie rywalizacja skoczków w Stanach Zjednoczonych w Iron Mountain, w stanie Michigan. Skocznia Pine Mountain ma punkt HS133, a punkt konstrukcyjny znajduje się na 120. metrze. Oficjalny rekord skoczni należy do Masahiko Harady, który oddał skok na odległość 140 m w lutym 1996 roku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę konkursów, ponieważ w sezonie 2022/2023 będzie ich aż 38. Organizatorzy zakładają rozegranie 32 konkursów indywidualnych, czterech drużynowych oraz dwóch drużyn mieszanych. Rozpoczęcie sezonu jest przewidziane na 19 listopada 2022 roku na skoczni Aist w Niżnym Tagile, natomiast zakończenie na drugiego kwietnia 2023 roku na mamuciej skoczni Letalnica w Planicy.

Kalendarz rozgrywek zakłada, że Polska przywita najlepszych skoczków na świecie dwukrotnie. Trzeciego i czwartego grudnia skoczkowie będą rywalizować na skoczni w Wiśle (najpierw drużynowo, potem indywidualnie), a w dniach 21-22 stycznia 2023 roku pojawią się w Zakopanem. Tam jest przewidziany najpierw konkurs indywidualny, a później drużynowy.

Kalendarz Pucharu Świata na sezon 2022/2023