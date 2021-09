Dwa razy najlepszy Kobayashi. Na treningach przed GP w Hinzenbach Polacy nie zachwycili

Skoczkowie na piątkowym dwóch treningach rywalizowali z dziesiątej belki startowej. W pierwszym treningu Polacy spisali się słabo. Najlepszy z nich był Piotr Żyła, który zajął dwunaste miejsce (86 metrów). Kamil Stoch był piętnasty (84 metry).

Dobry skok Kubackiego

W drugim treningu najlepiej skoczył Dawid Kubacki. Wylądował na 87 metrze, co dało mu szóstą pozycję. Co ciekawe, na dwunastym miejscu był 20-letni Kacper Juroszek (WSS Wisła), który skoczył 87 metrów. Półtora metra mniej skoczył Kamil Stoch, co dało mu piętnastą lokatę. Dopiero na 26. miejscu sklasyfikowany został Piotr Żyła (81,5 metra).

Oba treningi w Hinzenbach wygrał Ryoyu Kobayashi. W pierwszym Japończyk oddał skok na odległość 89 metrów (wyprzedził o zaledwie pół punktu Austriaka Markusa Schiffnera), a w drugim o dwa metry dalej. Kwalifikacje do konkursu rozpoczną się w piątek o godz. 18.30.

