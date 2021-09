Wiadomo, kto pokaże Puchar Świata w skokach narciarskich! Ale to nie koniec walki

Jak ustalił Sport.pl przetarg na najbliższe lata (prawdopodobnie pięć sezonów) na pokazywanie zimowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce wygrała grupa Discovery (Eurosport). Oznacza to, że jedna z najchętniej oglądanych dyscyplin sportu w naszym kraju, tak jak od niemal dekady, będzie pokazywana w płatnych sportowych kanałach tej grupy (Eurosport 1 i 2). Według naszych informacji, Eurosport niebawem powinien potwierdzić te doniesienia.

Co z anteną ogólnodostępną?

Ponieważ w Polsce od 2015 roku obowiązuje ustawa dotycząca ważnych wydarzeń sportowych, które muszą być pokazywane w otwartej telewizji - a główne konkursy skoków narciarskich się do nich zaliczają - jasne jest, że Eurosport nie będzie mógł pokazywać konkursów sam. Do tej pory sublicencja na zawody udzielana była Telewizji Polskiej, która pokazywała je w TVP 1, a dzięki ostatniej umowie, również w internecie, oraz w skrótach w programach informacyjnych TVP Info.

Według naszych ustaleń podobne rozmowy na zakup sublicencji toczą się także w tym roku, ale nie ma jeszcze ich rozstrzygnięcia. Zachowania statusu quo z poprzednich lat chciałyby władze PZN-u, które z ekspozycji na antenie TVP1 i milionów przez odbiornikami, są bardzo zadowolone i jak usłyszeliśmy chciałby tego samego przy kolejnym kontrakcie. Gdyby zaś TVP nie uzyskało sublicencji, to PZN mógłby mieć duże pretensje do Discovery o nierespektowanie zapisów umownych, a to mogłoby oznaczać jakieś konsekwencje dla Eurosportu.

Ponieważ grupa Discovery dysponuje w Polsce kilkoma otwartymi kanałami (m.in TVN, TVN7, TTV, Metro) nie musi na siłę praw do skoków sprzedawać TVP. Na razie trudno oceniać jak sprawa się zakończy i czy ma wymiar tylko biznesowy, czy też polityczny, ale jak usłyszeliśmy z kręgów publicznego nadawcy rozmowy trwają i raczej nie zakończą się we wrześniu. Doskonale wiadomo, że stosunki między amerykańskim nadawcą, a polskimi władzami są ostatnio mocno napięte, dlatego zapowiadają się trudne negocjacje.

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 20 listopada zawodami w Rosji (Niżny Tagił). Prawdopodobnie, tak jak do tej pory, kwalifikacje do zawodów będzie pokazywał tylko Eurosport, a same konkursy będą dostępne w ogólnodostępnej tv.

Co z igrzyskami?

Bardzo ważną kwestią dla kibiców jest także inna duża rozgrywka między Discovery i TVP, a chodzi o kolejne igrzyska olimpijskie. Na ten moment pełne prawa do ZIO w Pekinie i IO w Paryżu ma Eurosport, a TVP od dawna walczy o sublicencje. Początkowo jednak cena podyktowana przez Discovery znacznie przewyższała możliwości TVP, ale teraz wydaje się, że w tej kwestii sprawa jest bliżej porozumienia.