Kamil Stoch nietypowym zdjęciem zachwycił kibiców! "Primabalerina"

Kamil Stoch udanie wszedł w nowy sezon. Polski skoczek narciarski zwyciężył w kwalifikacjach do zawodów w ramach letniego Grand Prix w Wiśle i był jednym z faworytów do zwycięstwa w głównym konkursie. W nim jednak nie wystąpił, a to za sprawą kontuzji stawu skokowego. Polak z tego powodu opuścił również kolejne zawody.

Kamil Stoch wrócił do skakania

Przerwa Stocha od rywalizacji trwała około miesiąca. W połowie sierpnia trener polskiej kadry skoczków narciarskich Michal Doleżal przekazał pozytywne informacje na temat stanu zdrowia 34-latka. Poinformował wówczas, że Stoch doszedł już do pełni sprawności i wrócił na skocznię.

Trzykrotny mistrz olimpijski znajduje się obecnie w słoweńskiej Kranjskiej Gorze, gdzie przygotowuje się do kolejnych zawodów w ramach letniego Grand Prix. Stoch pochwalił się zdjęciem w mediach społecznościowych, które wywołały szereg pozytywnych reakcji ze strony internautów.

Stoch popisał się baletowymi umiejętnościami

Polak zamieścił fotografię, na której popisuje się umiejętnościami baletowymi. "Prawie jak primabalerina" - podpisał zdjęcie. " Z pana to jest człowiek wielu talentów", "Taniec z gwiazdami z pewnością czeka", "co dwóch Stochów to nie jeden" - pisali kibice w komentarzach.

Kolejne zawody z cyklu letniego Grand Prix zaplanowano na 4 i 5 września, kiedy to skoczkowie będą rywalizować w kazachskim Szczuczyńsku. Tydzień później rywalizacja przeniesie się do Rosji na skocznię w Czajkowskim, a następnie do Rumunii, na obiekt w Rasnowie. 25 września skoczkowie będą walczyć o jak najlepsze miejsca w austriackim Hinzenbach, natomiast ostatnimi letnimi zawodami będzie konkurs w niemieckim Klingenthal (2 października).