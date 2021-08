Tragiczny wypadek w rodzinie byłego trenera polskich skoczków. "Wypadł z balkonu"

Phillip Kuttin chciał iść w ślady ojca i jak on zostać zawodowym sportowcem. Syn Heinza Kuttina nie został jednak tylko skoczkiem narciarskim, ale też biegaczem, przez co zdecydował się na rywalizację w kombinacji norweskiej.

Kuttin junior nie został gwiazdą. Chociaż w 2015 roku zdobył złoty medal w drużynie na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, to trzy lata później zdecydował się na zakończenie kariery. Wszystko przez brak zadowalających wyników w indywidualnych występach.

Dramat syna Heinza Kuttina

Rok temu Kuttina juniora spotkała tragedia. - W ubiegłym roku, gdy byłem w wojsku i zostałem zaprzysiężony na dowódcę grupy, to niestety tego samego dnia doznałem też udaru słonecznego. Podejrzewam, że w wyniku problemów ze zdrowiem podczas snu zacząłem wędrować po pokoju. Miewałem takie problemy od wczesnych lat dziecięcych, ale zdarzały się rzadko, więc je ignorowałem. Ostatni wydarzyło się to cztery lata wcześniej, ale w końcu wypadłem z balkonu. Spadłem z wysokości ośmiu metrów i uderzyłem plecami o krawędź betonowej płyty. Początkowo nie wiedziałem, gdzie jestem i co się stało. Próbowałem się ruszyć, ale nie czułem nóg - powiedział w Kleinezeitung.at

I dodał: - W raporcie policyjnym pojawiły się informacje, które nie były prawdziwe. Uznano, że znajdowałem się pod wpływem alkoholu, a to nie była prawda ą. Założono, że skoro mój współlokator był pijany, to i ja musiałem. A policja nawet ze mną nie rozmawiała

Kuttin uszkodził trzy kręgi piersiowe. Złamał również pięć żeber, łopatkę i obojczyk. Kuttin prowadził polską kadrę w latach 2004 - 2006. Obecnie jest on trenerem niemieckich zawodników kombinacji norweskiej.