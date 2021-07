Kolejne złe wieści ws. Kamila Stocha. Piotr Żyła i Dawid Kubacki też nie poskaczą

W Wiśle Stoch oddał tylko skok kwalifikacyjny i treningowe. W piątek wygrał kwalifikacje, ale w sobotę na jego kostce pojawiła się opuchlizna i start w konkursie dla Polaka był niestety niemożliwy. Uraz stawu skokowego Stocha to pokłosie operacji, którą przeszedł wiosną.

Po niedzielnym konkursie Michal Doleżal mówił, że sytuacja Stocha nie wygląda zbyt dobrze. - Obrzęk nie do końca zszedł z kostki, to nie wygląda jeszcze zupełnie dobrze. W poniedziałek Kamil jedzie do lekarza, żeby sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. Tam będą decydowali, co dalej, ale na pewno przydadzą się dalsze badania, może rezonans magnetyczny - ocenił szkoleniowiec.

W poniedziałek na profilu portalu Skaczemy.pl na Twitterze pojawiła się informacja o składzie Polaków na zawody w Courchevel 7 sierpnia i wśród zawodników, którzy wystartują we Francji nie ma Kamila Stocha, Piotra Żyły, a także Dawida Kubackiego, który jest liderem cyklu Letniego Grand Prix oraz.

Skład polskich skoczków na zawody LGP w Courchevel:

Jakub Wolny

Andrzej Stękała

Maciej Kot

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

Stefan Hula

Klemens Murańka

Teraz polscy skoczkowie dostaną kilkanaście dni wolnego i mogą wyjechać na wakacje. Poza Wisłą i Courchevel cykl Letniego Grand Prix obejmuje także zawody w Czajkowskim (4-5 września) i Szczuczyńsku (11-12 września), które ze względu na epidemię koronawirusa wciąż są niepewne, a do tego również konkursy w Rasnovie (18-19 września), Hinzenbach (25 września) i Klingenthal (2 października).