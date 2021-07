Złe informacje ws. Kamila Stocha. Michal Doleżal przekazał szczegóły

Stoch pojawił się na skoczni w Wiśle-Malince tylko w piątek, gdy wygrał kwalifikacje po świetnym skoku. Jak się później okazało, już wtedy odczuwał pewien dyskomfort w kostce, która wcześniej wiosną była operowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Wolny po pierwszym w karierze zwycięstwie w LGP

Kontuzja Kamila Stocha. Są nowe informacje o stanie zdrowia skoczka

- Kamil nieco się przeciążył - przekazał nam w sobotę rano Adam Małysz. Później konkrety dołożył Michal Doleżal. - To miało miejsce jeszcze przed przyjazdem na skocznię po treningu w piątek. Nie wyglądało najlepiej jednak dopiero w sobotę rano, wcześniej Kamil czuł się dość dobrze - mówił Czech.

Kubacki wygrał w Wiśle i został nowym liderem Letniego GP! Tak wygląda tabela

Sztab polskiej kadry wraz ze Stochem podjął decyzję o wycofaniu zawodnika z zawodów, a ten przechodził zabiegi jeszcze w Wiśle. Pod jego nieobecność konkursy w Wiśle wygrywali inni polscy skoczkowie - Jakub Wolny w sobotę, a Dawid Kubacki w niedzielę. Teraz skoczkowie dostaną co najmniej dziesięć dni wolnego, co pomoże także Stochowi.

Dramatyczne chwile na skoczni w Wiśle. Takanashi zabrana do szpitala [WIDEO]

"Przydadzą się dalsze badania, może rezonans magnetyczny"

Po niedzielnych zawodach Doleżal przekazał bowiem niepokojące informacje dotyczące Polaka. - Obrzęk nie do końca zszedł z kostki, to nie wygląda jeszcze zupełnie dobrze. W poniedziałek Kamil jedzie do lekarza, żeby sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. Tam będą decydowali, co dalej, ale na pewno przydadzą się dalsze badania, może rezonans magnetyczny - wskazał Doleżal.

200 dni do igrzysk, a Polacy zaczęli walkę o wyjazd. Wielka radość po zwycięstwie Wolnego

Na pytanie, czy jest zaniepokojony sytuacją Stocha, szkoleniowiec odpowiedział twierdząco. - Trochę jestem, bo to było niepomyślne i pokazało się po skokach. Trzeba to dobrze przebadać i będziemy wiedzieli, co jest w środku - powiedział Doleżal.