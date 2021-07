Kubacki wygrał w Wiśle i został nowym liderem Letniego GP! Tak wygląda tabela

Po zwycięstwie Jakuba Wolnego i trzecim miejscu Dawida Kubackiego w sobotę, również w niedzielę polscy skoczkowie liczyli na dobre rezultaty. Tym razem jednak Michal Dolezal mógł ich wystawić tylko siedmiu, a wśród nich ponownie nie było kontuzjowanego Kamila Stocha.

W Wiśle sporą rolę odgrywał wiatr. Skoczkowie mieli odejmowane od punktu do aż 25 punktów za wiatr pod narty, choć ta rekompensata nie zawsze była odpowiednia, gdyż o ile na buli wiało pod narty przez cały czas, to dalej już wiatr kręcił i niejednokrotnie wiał z tyłu. Wspomniane 25 punktów na wyrównanie letniego rekordu skoczni wykorzystał Austriak Manuel Fettner, który skoczył aż 137,5 metra. Przez słabe lądowanie i dużą liczbę odjętych punktów był jednak dopiero ósmy.

Podium po pierwszej serii było identyczne, jak w sobotnim konkursie. Tylko dwaj Polacy - Dawid Kubacki i Jakub Wolny zamienili się miejscami. Kubacki skoczył w kiepskich warunkach 128,5 metra, co dało mu prowadzenie. Wolny osiągnął 125 metrów i ze stratą 9,3 punktu zajmował trzecie miejsce. Pomiędzy nimi ponownie znalazł się Austriak Jan Hoerl, który skoczył 130,5 metra, przez co tracił do Kubackiego tylko nieco ponad punkt.

Wszyscy Polacy zakwalifikowali się do drugiej serii. W pierwszej "10" był jeszcze 9. Stefan Hula (120,5 metra), a dalej Aleksander Zniszczoł (124,5m) był 12., Piotr Żyła (119m) 20., Paweł Wąsek (116m) 24., a Maciej Kot (117,5m) plasował się na 25. pozycji.

W drugiej serii Polakom szło różnie. Spory awans zaliczyli Maciej Kot, który po skoku na 128 metrów wskoczył na 15. miejsce. Dobrze skoczył też Paweł Wąsek (124m), który przesunął się na 20. pozycję. Piotr Żyła (115m) spadł na 24. miejsce, a Aleksander Zniszczoł (106m) trafił na koszmarne warunki i był dopiero 26.

W czołowej dziesiątce nie zdołał się utrzymać Stefan Hula (124m), który był ostatecznie jedenasty. Na podium z kolei nie dał rady się obronić Jakub Wolny, który przez skok na 121,5 metra spadł na szóste miejsce.

Nie zawiedli za to dwaj najlepsi zawodnicy. Najpierw prowadzenie objął Jan Hoerl, który skoczył 126 metrów, ale później i Austriak został zdominowany przez Dawida Kubackiego! Doświadczony Polak skoczył w nie najłatwiejszych warunkach 128,5 metra i nie było wątpliwości, kto wygra niedzielny konkurs w Wiśle.

Dzięki tej wygranej Kubacki wraz z Hoerlem (160 punktów) objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix. 140 punktów ma z kolei Jakub Wolny. Kolejne zawody 7 sierpnia we francuskim Courchevel!

Klasyfikacja generalna Letniego GP:

1. Dawid Kubacki (Polska) - 160 punktów

-. Jan Hoerl (Austria) - 160

3. Jakub Wolny (Polska) - 140

4. Markus Schiffner (Austria) - 100

5. Anze Lanisek (Słowenia) - 96

(...)

12. Stefan Hula (Polska) - 40

18. Piotr Żyła (Polska) - 27

20. Maciej Kot (Polska) - 26

21. Paweł Wąsek (Polska) - 25

24. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 16

28. Andrzej Stękała (Polska) - 9