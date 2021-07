Alarm! Kamil Stoch nie wystartuje w konkursach LGP w Wiśle

W sobotę i niedzielę w Wiśle odbędą się pierwsze konkursy Letniego Grand Prix w skokach narciarskich tym sezonie. W piątek kwalifikacje do pierwszego z konkursów wygrał Kamil Stoch. Wszyscy mieliśmy nadzieje, że nasz skoczek powtórzy ten wynik w weekend, jednak niefortunne zdarzenie sprawiło, że w ogóle nie wystartuje on w zawodach.

Stoch doznał urazu stawu skokowego i przez dużą opuchliznę jego występ okazał się niemożliwy. Taką decyzję podjął lekarz naszej kadry.

Rozczarowanie jest spore, tym bardziej że Stoch w Wiśle znacząco poprawił prędkości najazdowe do progu. 86,8 kilometra na godzinę z ósmej belki, 88,3 z jedenastej i 86,9 ponownie z ósmej - to tablica dumy Stocha. Przez lata to, że nie był szybkim zawodnikiem na progu, było jego bolączką. Nie zawsze determinowało wyniki, ale często od trenera Doleżala dziennikarze słyszeli, że "znów trzeba było dokonać zmian w pozycji".

- Zaskoczenie? Może dla was, bo już na treningach tak było - mówił tym razem mediom o prędkościach na progu Stocha trener Michal Doleżal. - Trzeba się tego trzymać, bo ten system pozycji najazdowej jest teraz naprawdę dopracowany. Z powtarzalności w tym elemencie się możemy cieszyć - ocenił Czech.

- To coś, nad czym cały czas pracuję. To może nie moja pięta achillesowa, ale element, w którym mogę się poprawić. Od samego zakończenia zimy pracowałem nad pozycją najazdową, żeby poprawić nawet nie tyle same prędkości, ile ułożenie podczas dojazdu do progu. Cieszę się, że w sytuacji gdy wraz z powrotem kibiców wróciło trochę emocji i stresu, potrafiłem powtórzyć to, co robiłem podczas treningów już od kilku tygodni - wskazał po kwalifikacjach Stoch.

Szansę na zaprezentowanie wysokiej formy Polak będzie miał 7 sierpnia we francuskim Courchevel. Na razie nie wiadomo jednak, jak poważnego urazu doznał Stoch i kiedy będzie mógł wrócić do treningów oraz zawodów.