25-letni skoczek narciarski zakończył karierę. "Już nigdy"

"Od dwudziestu lat nie oddalałem się od uprawiania tego sportu. Nie pamiętam, co było przed skokami narciarskimi, nie wiem jak wygląda życie bez nich. Wiem jednak, że moja głowa jest już bardzo daleko od nich. Po długim rozmyślaniu, które trwało kilka miesięcy, postanowiłem, że już nigdy nie założę kombinezonu skoczka" – napisał Stursa we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Decyzja zawodnika może być zaskakująca, zwłaszcza że zawodnik ma dopiero 25 lat. Jak wyjaśnił Stursa, głównym powodem decyzji jest syndrom wypalenia. "Równocześnie, nieco przypadkiem, znalazłem wyjątkową możliwość rozwoju zawodowego w lubianej przeze mnie okolicy. Oprócz tego jest jeszcze sporo powodów, mniej lub bardziej racjonalnych, ale zatrzymam je dla siebie i moich najbliższych. To krok w nieznane, nie da się go cofnąć. Nie wiem, co mnie czeka, ale mocno wierzę, że nie będę tego żałować" – dodał także, dziękując wszystkim, których spotkań w czasie kariery zawodniczej.

Vojtech Strusa reprezentował barwy klubu Dukla Liberec. W Pucharze Świata zadebiutował 10 lat temu. W najlepszym dla siebie sezonie 2016/2017 zdobył 88 punktów i zajął 36. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. W tamtym sezonie zajął ósme miejsce w zawodach w Engelbergu, co jest jego najwyższą pozycją w konkursie indywidualnym. Wraz z drużyną był na 10. miejscu w konkursie drużynowym na IO w Pjongczangu.

Miniony sezon był dla niego nieudany. Zawodnik wystąpił w zaledwie trzech konkursach, w których nie zdobył ani jednego punktu. W Pucharze Kontynentalnym udało mu się zdobyć zaledwie pięć punktów.