Daniel Andre Tande zapowiada powrót na skocznię! "Nie ma żadnych przeciwwskazań"

Daniel Andre Tande upadł 25 marca. Norweg wyszedł z progu i z ogromną siłą runął na zeskok. Tande doznał sporych obrażeń - między innymi złamał obojczyk, jego płuco zostało przebite. Dodatkowo doznał urazów szyi i głowy. Lekarze szpitala w Lublanie wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.

Obecnie norweski skoczek wraca do zdrowia i planuje powrót do rywalizacji w nowym sezonie. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl Tande wrócił do koszmarnego upadku i zdradził, kiedy będzie można go znowu oglądać w zawodach? - Prawdopodobnie nie przyjadę do Wisły. Jeśli zacznę skakać za tydzień bądź dwa, nie będę miał za sobą wystarczająco wielu sesji treningowych, żeby wziąć udział w zawodach. Mam jednak nadzieję, że wystartuję w jakichś konkursach w późniejszej części sezonu letniego - ujawnił skoczek.

Tande w dalszej części wywiadu przyznał, że dostanie pozwolenie na skakanie, jeśli tylko stan jego zdrowia pozwoli mu na to, a konkretnie gdy jego obojczyk całkowicie się zrośnie. - Jeśli tak, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym znowu skakał. Mam nadzieję, że naprawdę stanie się to już wkrótce! - dodał.

Norweski skoczek śledzi turniej Euro 2020. Podczas rozmowy został zapytany również o sytuację z Christianem Eriksenem, który upadł bezwładnie na murawę w meczu z Finlandią i miał zawał serca. - To było dziwne. Jakbym przeżywał retrospekcję. Nie chcesz widzieć czegoś takiego na arenach sportowych. Jeszcze lepiej zrozumiałem, przez co przechodzili moi koledzy z drużyny, moja rodzina. Ale wygląda, że i z nim jest lepiej. Życzę mu wszystkiego najlepszego - zakończył Tande.

Letnie Grand Prix w Wiśle jest zaplanowane na 17-18 lipca. Będą to pierwsze konkursy podczas letniej rywalizacji. Podczas sezonu letniego skoczkowie będą skakać na siedmiu obiektach. Sezon na igielicie zakończy się 2 października w niemieckim Klingenthal.