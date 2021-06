Janne Ahonen odchodzi! Ma nowy, luksusowy biznes. "To dla nas cios"

W ostatnich dwóch latach fińska legenda skoków pracowała w reprezentacji Finlandii. Janne Ahonen był technikiem sprzętu u kombinatorów norweskich. W przeszłości pomagał również drużynie narodowej w strojach do skoków narciarskich. Nie tylko szył stroje, ale również zajmował się butami, wiązaniami oraz nartami zawodników.

Ahonen został dealerem samochodowym. Będzie sprzedawał kampery

Fińskie media ogłosiły, że Ahonen zrezygnował ze stanowiska w fińskiej federacji i znalazł nowe zajęcie. Poświęci się swojej pasji, czyli motoryzacji. A dokładniej rzecz biorąc Ahonen będzie projektował i sprzedawał luksusowe kampery. - Zaczynam pracować jako dealer samochodowy, a sam jestem właścicielem kampera. Od zawsze interesowałem się wszystkimi pojazdami i budownictwem - ujawnił Ahonen w rozmowie z fińską telewizją Yle Sport, dla której będzie również pracował w roli eksperta.

- To chyba nie była dla nich dobra wiadomość. Oczywiście żałowali, że nie mogę dalej pracować z kadrą, zwłaszcza gdy nadchodzi zimowy sezon olimpijski. Dla mnie też są to ciężkie chwile - dodał Ahonen.

Trener reprezentacji w kombinacji norweskiej Petter Kukkonen stwierdził, że odejście Ahonena tuż przed sezonem olimpijskim jest dla całej kadry olbrzymim ciosem. - Dostał stałą pracę z regularną pensją, a do tego został ekspertem telewizyjnym. W porównaniu do niepewnego kontraktu z federacją, gdybym był na jego miejscu, to chyba zrobiłbym to samo, mając taką szansę i możliwości - powiedział Kukkonen.

Ahonen jest wielkim miłośnikiem motoryzacji. W przeszłości brał udział w wyścigach równoległych (drag racing) i może pochwalić się wywalczeniem m.in. mistrzostwa Finlandii czy też Skandynawii. Ma również swój warsztat, w którym pochłania się swojej pasji, budując samochody wyścigowe - ART (Ahonen Racing Team).

Ahonen jest jednym z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. Podczas kariery m.in. aż pięć razy wygrał Turniej Czterech Skoczni i ma na koncie dwa srebrne medale olimpijskie, siedem MŚ w lotach narciarskich oraz 10 medali mistrzostw świata. W Pucharze Świata dwa razy cieszył się z triumfu w klasyfikacji generalnej. W sumie w zawodach PŚ wygrał 36 konkursów i aż 108 razy kończył zawody w najlepszej trójce.