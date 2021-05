PZN ogłosił kadrę skoczków na sezon olimpijski! Niepewne losy jednego zawodnika

Blisko półtora miesiąca po zakończeniu poprzedniego sezonu znamy już decyzję o składzie kadry narodowej skoczków na sezon olimpijski 2021/2022. Ze względu na jej wielkość nie należało się spodziewać wielu zmian i faktycznie występują w niej niemalże te same nazwiska co sezon wcześniej - dodano jedynie Jarosława Krzaka, który dołączył do treningów z zespołem w trakcie sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Potworny upadek Tandego w Planicy. "To było bardzo mocne uderzenie"

PZN opublikował skład kadr na nowy sezon. Co z Maciejem Kotem?

Jest za to jedna niewiadoma. To sytuacja Macieja Kota, który ubiegłej zimy był w dość słabej formie i nie wiadomo było, czy sztab szkoleniowy z Michalem Doleżalem na czele zdecyduje o jego pozostaniu w kadrze, czy innej drodze przygotowania do kolejnego sezonu. Ostatecznie Kot został wpisany na listę zawodników kadry narodowej, ale z gwiazdką. Decyzja w sprawie jego pozostania w kadrze A ma zostać podjęta po pierwszym zgrupowaniu.

Kadra Narodowa A Mężczyzn w skokach narciarskich na sezon olimpijski 2021/2022

Kamil Stoch – KS Eve-nement Zakopane

Dawid Kubacki – TS Wisła Zakopane

Piotr Żyła – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Jakub Wolny – LKS Klimczok Bystra

Stefan Hula – KS Eve-nement Zakopane

Klemens Murańka - TS Wisła Zakopane

Paweł Wąsek - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Tomasz Pilch - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Aleksander Zniszczoł - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Andrzej Stękała - AZS Zakopane

Kacper Juroszek - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Jarosław Krzak - PKS Olimpijczyk Gilowice

Maciej Kot* - AZS Zakopane

Koszmarny upadek Tandego odbija się na jego zdrowiu. Są skutki uboczne, ale jest światełko w tunelu

Sztab szkoleniowy kadry:

Michał Doleżal – trener główny

Grzegorz Sobczyk – asystent trenera głównego

Maciej Maciusiak – asystent trenera głównego

Andrzej Zapotoczny – trener techniczny

Radek Żídek – trener techniczny

Krzysztof Miętus - trener techniczny

Łukasz Gębala – fizjoterapeuta

Tomasz Żurawiecki - fizjoterapeuta

Kacper Skrobot – serwisant

Maciej Kreczmer – serwisant

Kamil Skrobot - serwisant

Nowy trener w kadrze juniorów. Dwa nowe nazwiska wśród skoczków

Większe zmiany pojawiły się za to w kadrze juniorów. Tu PZN uwzględnił aż dwie nowe postacie. To Klemens Joniak z LKS-u Poroniec Poronin i Tymoteusz Amilkiewicz z AZS-u Zakopane. W kadrze brakuje też Stanisława Ciszka.

Nowy trener polskich skoczków. Absolutny debiutant w kadrze juniorów

Niepewna jest też obsada głównego trenera kadry po tym, jak poważne problemy ze zdrowiem pojawiły się u Zbigniewa Klimowskiego. Na razie jest on jednak wpisany do obsady kadry. Choroba Klimowskiego spowodowała, że PZN musi znaleźć dla niego przynajmniej tymczasowe zastępstwo. Potwierdziły się za to informacje dziennikarza Sport.pl, Piotra Majchrzaka, że rolę trenera juniorów do czasu powrotu do zdrowia Klimowskiego obejmie Daniel Kwiatkowski, dotychczas jeden z asystentów Michala Dolezala.

Skład Kadry Narodowej Młodzieżowej - Juniorów na sezon olimpijski 2021/2022

Jan Habdas - LKS Klimczok Bystra

Mateusz Gruszka – AZS Zakopane

Szymon Jojko – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Arkadiusz Jojko - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Szymon Zapotoczny - KS Eve-nement Zakopane

Klemens Joniak - LKS Poroniec Poronin

Adam Niżnik – TS Wisła Zakopane

Tymoteusz Amilkiewicz - AZS Zakopane

Zawodnicy rezerwowi (szkolenie w ograniczonym zakresie w oparciu o FRKF i w miarę posiadanych środków własnych PZN)

Kacper Tomasiak - LKS Klimczok Bystra

Robert Ryś - LKS Olimpia Goleszów

Wiktor Szozda - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Gabriel Kukuczka - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Marcin Wróbel - AZS Zakopane

Sztab szkoleniowy kadry:

Zbigniew Klimowski - trener główny

Daniel Kwiatkowski - pełniący obowiązki trenera głównego

Grzegorz Miętus – asystent trenera głównego

Krzysztof Biegun - asystent trenera głównego

Magdalena Wójcik - fizjoterapeutka

Osoby współpracujące:

Piotr Fijas - trener współpracujący SMS Szczyrk

Wojciech Topór - trener współpracujący SMS Zakopane

Nowa skocznia narciarska w Polsce? Mieszkańcy zdeterminowani. Niespodziewana lokalizacja

Celem kadry narodowej na kolejny sezon będą oczywiście igrzyska olimpijskie w Pekinie, które potrwają od 4 do 20 lutego 2022 roku. W marcu odbędą się także mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund. Dla skoczków kadry młodzieżowej najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata juniorów w Zakopanem.