Nowa skocznia narciarska w Polsce? Mieszkańcy zdeterminowani. Niespodziewana lokalizacja

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", mieszkańcy Środuli, dzielnicy Sosnowca, do budżetu obywatelskiego zgłosili budowę skoczni narciarskiej. Nie zobaczylibyśmy tam co prawda zawodów Pucharu Świata, ale być może mogłaby ona służyć mieszkańcom w bardzo miły sposób. Budowa skoczni, o planowanym punkcie konstrukcyjnym na 38 metrze, miałaby kosztować około 320 tys. złotych.

Co ciekawe, w Sosnowcu w przeszłości była planowana budowa skoczni narciarskiej, i to takie punkcie konstrukcyjnym 90 metrów. Było to na początku XXI wieku, gdy w Polsce wybuchła Małyszomania, a na Środuli był budowany sztuczny stok narciarski.

