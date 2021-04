Mistrzowska riposta Kamila Stocha. Pozamiatał

Prawdopodobnie zbliżające się igrzyska olimpijskie w Pekinie w przyszłym roku będą ostatnimi w karierze Kamila Stocha. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym, że na razie nie planuje kończyć kariery. - Byłbym przegrany, gdybym skończył sezon na końcu drugiej dziesiątki. Nie przeżarłem się ambicjami. Częściowo tak, ale to nie jedyna przyczyna. Bardziej są one w sferze mentalnej niż fizycznej. Póki co moje myśli wybiegają najdalej do następnego treningu. A po tych, które mamy, teraz ledwo chodzę – powiedział.

Kamil Stoch przygotowuje się do sezonu olimpijskiego. Skoczek poza treningami poświęca swój czas także na aktywność w mediach społecznościowych. Stoch umieścił na nich zdjęcie z treningu w Zakopanem z opisem: "Nie uwierzycie! Śnieg mi się już znudził, u nas dalej sypie! Ale uśmiech to podstawa!". Jeden z kibiców napisał w komentarzu: "Nie wiem, czy przez dietę, ale stażejesz (pisownia oryginalna) się strasznie szybko". – Nie wiem, czy przez pandemię, ale robisz błędy ortograficzne. Pozdro – odpisał Stoch.

Mimo słabego weekendu Pucharu Świata w Planicy sezon 2020/2021 był udany dla Kamila Stocha. 34-latek zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (za Halvorem Egnerem Granerudem oraz Markusem Eisenbichlerem), a do tego triumfował w Turnieju Czterech Skoczni i zdobył z drużyną brązowy medal na mistrzostwach świata w Oberstdorfie.

Kamil Stoch jest trzecim najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii igrzysk olimpijskich (po Robercie Korzeniowskim oraz Irenie Szewińskiej). Skoczek zdobył złoty medal na skoczni normalnej i dużej na igrzyskach w Soczi, a w Pjongczangu zajął pierwsze miejsce na dużej skoczni i zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na tym samym obiekcie.