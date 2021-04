Zaliczył najlepszy sezon w karierze. Pomogło podglądanie Polaka. "Nie będę wybrzydzał"

Szwajcar Gregor Deschwanden zakończył sezon 2020/2021 w Pucharze Świata na 26. miejscu z 205 punktami w klasyfikacji generalnej, 11 punktów przed Jakubem Wolnym. Najlepszy wynik osiągnął 6 grudnia 2020 roku w konkursie indywidualnym rozgrywanym w Niżnym Tagile. Deschwanden zajął wówczas 9. miejsce, a cały konkurs wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był wtedy Paweł Wąsek, który zajął 6. miejsce.

Gregor Deschwanden inspiruje się Dawidem Kubackim: Mamy podobny wzrost, więc staram się coś od niego czerpać

Szwajcar Gregor Deschwanden udzielił wywiadu portalowi "WP Sportowe Fakty", w którym odniósł się do swoich występów w minionym sezonie Pucharu Świata. Nie ukrywał, że był to najlepszy sezon w jego dotychczasowej karierze. – Myślę, że punktem wyjścia była zmiana i dostosowanie nart oraz wiązań w odpowiedni sposób latem. Mogłem dzięki temu ustabilizować swoje skoki przed próbami na śniegu. Wszystko było znacznie łatwiejsze. To była najlepsza zima w mojej karierze, jestem naprawdę usatysfakcjonowany. Chciałbym częściej wskakiwać do czołowej dziesiątki zawodów, ale na razie nie będę wybrzydzał – powiedział.

Gregor Deschwanden zdradził w wywiadzie, że poza skokami narciarskimi interesuje się ekonomią. Szwajcar od ponad dwóch lat studiuje na tym kierunku na jednym z rodzimych uniwersytetów. Jego celem jest też wywalczenie medalu olimpijskiego w 2022 roku. – Nie będę ukrywał, że taki medal w rywalizacji indywidualnej lub drużynowej niewątpliwie należy do jednego z moich marzeń. Chcę dalej się rozwijać – dodał.

Szwajcar został też zapytany o swoje inspiracje podczas minionego sezonu Pucharu Świata. Deschwanden powiedział, że jednym ze skoczków, którym się inspirował, jest Dawid Kubacki. – Ze względu na pandemię głównie porównywałem swoje skoki do tych oddawanych przez Killiana Peiera. Inspiracji upatruję też w próbach Karla Geigera oraz Halvora Egnera Graneruda. Nie ulega jednak wątpliwości, że znakomitym skoczkiem jest Kamil Stoch, jego styl i technika są godne pozazdroszczenia. Z polskiej kadry, ze względu na swój wzrost, staram się czerpać najwięcej od Dawida Kubackiego – skwitował.