Koniec kariery Stocha coraz bliżej. "Mam nadzieję, że przetrwam kolejny trening"

Sezon 2020/21 był dla Kamila Stocha bardzo udany. Polak zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co jest dla niego szóstym podium w karierze. Oprócz tego po raz trzeci triumfował w Turnieju Czterech Skoczni i zdobył z drużyną brązowy medal na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Lekką rysą na całym sezonie okazał się być ostatni weekend PŚ w Planicy. Polak zaprezentował się w Słowenii bardzo słabo.

Zbliżają się zimowe igrzyska w Pekinie. Ostatnie dla Kamila Stocha?

Słaba postawa Kamila Stocha podczas lotów w Planicy po raz kolejny przywróciła dyskusję na temat nieuchronnie zbliżającego się końca kariery skoczka. Trzykrotny mistrz olimpijski tuż po zakończeniu sezonu zmienił jednak nastawienie i w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wypowiadał się w bardziej pozytywnych barwach. - Byłbym przegrany, gdybym skończył sezon na końcu drugiej dziesiątki. Nie przeżarłem się ambicjami. Częściowo tak, ale to nie jedyna przyczyna. Bardziej są one w sferze mentalnej niż fizycznej - powiedział Stoch.

34-latek po krótkim odpoczynku, rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu. W nim zdecydowanie najważniejszą imprezą będą igrzyska olimpijskie w Pekinie. Głośno spekuluje się, że mogą być one ostatnimi w karierze Kamila Stocha, czego on sam też nie ukrywa. Polak będzie najprawdopodobniej jednym z faworytów do medali na zbliżających się igrzyskach.

Chciałbym, żeby to pokolenie nie przeminęło nigdy. Chyba tylko pan Bóg wie, jak to będzie. Ja wciąż jestem skoczkiem, póki co moje myśli wybiegają najdalej do następnego treningu. A po tych, które mamy teraz ledwo chodzę. Mam nadzieję, że przetrwam kolejny.

- żartował Stoch.

Rozpoczęcie sezonu 2021/22 Pucharu Świata zaplanowane jest na 20-21 listopada 2021 roku w Niżnym Tagile. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie natomiast mają się rozpocząć 4 lutego 2022 roku.