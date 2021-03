Kamil Stoch pokazał wielką klasę przed drużynówką. "Śmiertelnie poważnie potraktował obniżkę formy"

Kamil Stoch nie wystartował w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy, który był także 100. drużynówką z udziałem polskiego zespołu. Skoczek przerwał serię 31 zawodów drużynowych ze swoim udziałem. Wcześniej ostatni raz nie wystąpił w nich 22 lutego 2016 roku w Kuopio.

Po zakończeniu ostatniego konkursu Pucharu Świata w sezonie Polak bardzo krytycznie wypowiadał się o swoich skokach i miał do siebie dużo żalu o to, jak kończył sezon. - Powiedziałbym, że te skoki były okej, ale chciałem czegoś więcej. Niestety, ten pobyt tutaj to był koszmar i dramat, którego w najczarniejszych scenariuszach bym sobie nie wyśnił. Brakuje energii z progu, dobrej pozycji najazdowej. Nie chcę w to wchodzić, chcę o tym zapomnieć. Niestety, serce mi krwawi. Wyjeżdżam stąd z wielkim żalem i niesmakiem. Dla mnie to była jedna wielka mordęga. Teraz chcę odpocząć i sprawić sobie jeszcze wiele fajnych lotów - powiedział Stoch w rozmowie z TVP.

Okazuje się, że jeszcze przed konkursem drużynowym Stoch pokazał wielką klasę, bo zaproponował lepszych w tamtym momencie skoczków do drużyny. - Nie wiem, czy ujawniam jakąś tajemnicę, ale Kamil przed konkursem drużynowym rozmawiał z trenerem Doleżalem i sam wskazał, że nie jest w najlepszej dyspozycji i wydaje mu się, że czy Kuba Wolny, czy Andrzej Stękała byliby bardziej odpowiednimi w składzie tej drużyny. Troszkę żałuję, że nie udało mi się spotkać z Kamilem indywidualnie i porozmawiać, załóżmy, w pokoju. Odniosłem wrażenie, że śmiertelnie poważnie potraktował swoją obniżkę formy na koniec sezonu. Moim zdaniem nastąpiło już raczej zmęczenie materiału w tym sezonie - mówił o Stochu Apoloniusz Tajner w "Programie Wysokich Lotów" na kanale YouTube Kanału Sportowego.

Widać, że ten próg wiekowy zawodników się przesuwa

Wydaje mi się, że to naturalne: często robi się to samo co wcześniej, tylko nie leci. W Planicy nie widzieliśmy Kamila, którego znamy, ale nie było też tragedii. Sezon się skończył, ale był udany dla Kamila. Każda reprezentacja miała swoje problemy, nasza też, ale to, co zostało wykonane, zostało wykonane świetnie. Kamilowi zalecałbym więcej spokoju i luzu, bo ta końcówka nie była tak kluczowa - opisał Tajner.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego został także zapytany o to, czy wie, jak może wyglądać przyszłość Kamila Stocha. - Nie wiem, czy to będzie dla Kamila ostatni sezon, bo to on o tym zdecyduje. Podobnie jak Kubacki, Żyła, czy Hula. Ale dopóki ci zawodnicy będą mieli szanse na odnoszenie sukcesów to mogą spokojnie swoją pasję realizować i tę karierę jakoś przedłużyć. Widać, że ten próg wiekowy zawodników się przesuwa, on już daleko za 30. rokiem życia. To okres, kiedy skoczkowie wciąż mogą osiągać swoje największe sukcesy. Dzięki planom treningu siłowego nie szuka się go za dużo, a realizuje to, co musi. W ten sposób organizmy zawodników są oszczędzane - odpowiedział działacz.