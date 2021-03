Morgenstern pytał: "Gdzie jest moja wódka?". Piotr Żyła rozwiązał sprawę po 8 latach [WIDEO]

Czekał, czekał, no i się doczekał. Thomas Morgenstern upomniał się o skrzynkę wódki, którą dawno temu obiecał mu Piotr Żyła. Polski skoczek w końcu sprezentował Austriakowi wódkę. Tak przynajmniej wynika ze zdjęcia, jakie opublikował na Twitterze Mateusz Leleń z TVP. Ale po kolei.

W 2013 roku polscy skoczkowie zajęli 3. miejsce w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Predazzo. Stało się tak m.in. dzięki Thomasowi Morgensternowi, który zwrócił uwagę sędziom na błąd przy zliczaniu not. Po konkursie Piotr Żyła obiecał Austriakowi skrzynkę wódki. Kilka dni temu Antoni Cichy, dziennikarz TVP Sport, przypomniał o tej sytuacji Morgensternowi.

- Cześć, Piotrek! Wciąż czekam na polską wódkę. Jeśli masz czas i jesteś blisko mojego domu, daj mi znać. Coś razem wypijemy! - śmieje się na filmiku Austriak, którego nagrał Cichy.

- Pieter Żyła już czeka. Gdzie ten Morgi? - napisał na TT Mateusz Leleń i opublikował zdjęcie polskiego skoczka z prezentem.

- Mam dla ciebie prezent - powiedział Żyła.

- Bardzo dziękuję - odpowiedział po angielsku Morgenstern, po czym dodał po polsku "dziękuję".

- To był nasz pierwszy zdobyty medal drużynowy - nawiązał Żyła do zawodów z 2013 roku.

Piotr Żyła był siódmy w klasyfikacji generalnej PŚ

W minionym sezonie najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud. Piotr Żyła był siódmy i stracił 747 punktów do Norwega. Thomas Morgenstern w 2014 roku zakończył bogatą karierę. Austriak to trzykrotny mistrz olimpijski, ośmiokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz świata w lotach, trzykrotny mistrz świata juniorów. Do tego dwukrotny zdobywca Pucharu Świata (2007/2008 oraz 2010/2011).