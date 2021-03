To już koniec sezonu skoków! Polacy daleko. Geiger zgarnia całą pulę w Planicy!

Już w pierwszej serii rozgrywanego z trzynastej platformy startowej konkursu w Planicy były olbrzymie emocje. Aż czterech zawodników pobiło swój rekord życiowy. Byli to Niemiec Pius Paschke (230 metrów), Słoweniec Ziga Jelar (234,5 metra) i Austriak Daniel Huber (237 metrów). Najbardziej błysnął jednak rewelacyjnie dysponowany Słoweniec Bor Pavlovcić, który skoczył zdecydowanie najdalej, bo aż 249,5 metra!

Polacy skakali nieco lepiej niż w swoich poprzednich skokach w Planicy. Kamil Stoch oddał nawet najdalszy skok w Planicy w tym tygodniu - 216 metrów. Dało mu to jednak dopiero 20. pozycję. Tuż przed nim na 19. pozycji był Andrzej Stękała, a na 18. Dawid Kubacki. Obaj skończyli 219 metrów. Najdalej, bo 226,5 metra skoczył mistrz świata Piotr Żyła, ale dało mu to dopiero 16. miejsce. Liderem po pierwszej serii był Japończyk Ryoyu Kobayashi, który skoczył 242 metrów i miał przewagę aż 10,2 punktu nad Niemcem Karlem Geigerem i Pavlociciem.

Kobayashi objął również po tym skoku objął również prowadzenie w cyklu Planica7. Miał przewagę 9,5 punktu nad Geigerem i aż 14,3 nad Pavlociciem.

W drugiej serii najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła, który skoczył aż 230,5 metra i nie krył dużego zadowolenia ze swojej próby. Ostatecznie dało mu to awans na trzynaste miejsce. O cztery lokaty skokiem na 222 metrów poprawił się Stękała i zajął piętnastą lokatę. Swoje pozycje utrzymali Kubacki (216,5 metra) i Stoch (206 metrów). Dzięki temu ten ostatni utrzymał miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To jego szóste podium w karierze.

W tej serii błysnął Karl Geiger. Niemiec z obniżonego rozbiegu skoczył 232,5 metra. Słabiej, bo na 217 metrze wylądował za to Ryoyu Kobayaschi i nie mógł mieć powodów do zadowolenia. W efekcie Niemiec triumfował w zawodach w Planicy. Sięgnął również po Małą Kryształową Kulę w lotach (dzięki większej liczbie wygranych konkursów, bo miał tyle samo punktów co Kobayashi) oraz w cyklu Planica7.

Zupełnie zepsuł też skok Halvor Egner Granerud, który wylądował na 204 metrze, co dało mu ostatecznie dopiero szesnaste miejsce.