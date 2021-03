Zmiany, zmiany, zmiany. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Rywalizacja o Kryształową Kulę jest już rozstrzygnięta. Zdobędzie ją Halvor Egner Granerud, który również nie wszedł w czwartek do czołowej trzydziestki konkursu. Jego przewaga jest jednak na tyle duża, że nie ma już szans, aby ktokolwiek Norwega wyprzedził.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojna technologiczna w skokach narciarskich. Jak powstaje kombinezon skoczka?

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po pierwszym konkursie w Planicy. Stoch bez zmian, awans Żyły, spadek Kubackiego.

Za Granerudem na drugim miejscu plasuje się Markus Eisenbichler, który również w czwartek w Planicy był drugi w konkursie. Mimo braku awansu do finałowej serii, trzecie miejsce utrzymał Kamil Stoch. Jego strata to Eisenbichlera wynosi 154 punkty. Tuż za Kamilem plasuje się Robert Johansson ze stratą 134 punktów do Polaka.

Pierwsza taka sytuacja od prawie sześciu lat! Kompletnie nieudany jubileusz Doleżala

Przed konkursem w Planicy piąte miejsce zajmował Dawid Kubacki. Niestety, Polak spadł na miejsce siódme, ale za to do pierwszej piątki wskoczył mistrz świata z Oberstdorfu, Piotr Żyła, który w czwartek zajął 10. miejsce. Polaków rozdziela czwartkowy zwycięzca, Ryoyu Kobayashi, który z ósmej pozycji awansował na szóste miejsce.

Pozostali Polacy plasują się poza pierwszą dziesiątką. 16. jest Andrzej Stękała, 25. Jakub Wolny, 31. Klemens Murańka, 39. Aleksander Zniszczoł, 44. Paweł Wąsek, 58. Maciej Kot, 73. Stefan Hula, a 75. Tomasz Pilch.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich 2020/21