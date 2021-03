Tajner tłumaczy upadek Tandego: Norwegowie tak skaczą, to niebezpieczne

Daniel Andre Tande trafił do szpitala po fatalnym upadku podczas serii próbnej w Planicy. Norweg stracił równowagę po wyjściu z progu i przy sporej prędkości uderzył głową i tułowiem w zeskok, a następnie zsuwał się w dół skoczni, koziołkując.

Co mogło być przyczyną fatalnego upadku skoczka? Według Apoloniusza Tajnera mógł to być błąd skoczka. - To się mogło zgrać. Tam najwyraźniej było zbyt wczesne odbicie, narty zbyt płasko wyszły z progu, bo wtedy idą na granicy. Powietrze czasem z góry łapie taką nartę. Czasami któraś ucieka zawodnikowi i w trakcie podciągania jej z powrotem, ona może złapać powietrze. Norwegowie tak skaczą, bardzo płasko prowadzą narty. Starają się zwiększać prędkość przelotową, o to im chodzi, ale w taki sposób staje się to niebezpieczne - powiedział w studiu TVP Sport prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

"Zawodnik nic na to nie może poradzić"

- Kiedyś Thomas Morgenstern skakał podobnie (Austriak upadł w podobny sposób, jak Tande w styczniu 2014 roku w Kulm - przyp. red.), a taki styl sprawia, że taki ruch powietrza powoduje skręt zawodnika w powietrzu i może się zrobić niebezpiecznie. Zawodnik już nic na to nie może poradzić. Najgorsze jest pierwsze uderzenie ciałem, zazwyczaj w bulę, czyli dodatkowe wypłaszczenie. Na ogół przy takich uderzeniach ze sporą prędkością traci się przytomność, a wtedy zawodnik zsuwa się w dół, koziołkując, choć tam dzieje się z nim już mniej - wskazał Tajner.

Stan Daniela Andre Tandego jest stabilny

Tande został zabrany helikopterem do szpitala, a Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) najpierw za pośrednictwem dyrektora Sandro Pertile, a potem oficjalnego komunikatu poinformowała, że jego stan jest stabilny. Kolejne informacje mają zostać podane późnym popołudniem.

W pierwszym konkursie w trakcie finału Pucharu Świata w Planicy wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashim przed Niemcami Markusem Eisenbichlerem i Karlem Geigerem. Zawody w lotach zostaną przeprowadzone także w piątek, sobotę i niedzielę - zawodników czeka dwukrotnie rywalizacja indywidualna i raz drużynowa. Relacje na żywo na Sport.pl.