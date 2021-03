Najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Tandego! Przekazał je dyrektor Pucharu Świata

W czasie serii próbnej przed czwartkowym konkursem Pucharu Świata w Planicy doszło do koszmarnego upadku Norwega Daniela Andre Tandego. Skakał jako trzydziesty i tuż po wyjściu z progu stracił panowanie nad nartami, a powietrze porwało mu lewą deskę.

Fatalny upadek Tandego w Planicy

Skoczek natychmiast napiął całe ciało i przycisnął do siebie ręce, żeby chronić ograny wewnętrzne. Już wtedy wiedział, że skok zakończy się fatalnie. Po 99 metrach lotu 27-letni Norweg runął na bulę, po chwili się od niej odbił i bezwładnie zjechał po zeskoku. Zawodnikiem natychmiast zajęły się służby medyczne i długo opatrywano go na dole zeskoku.

Norwegowie w szoku po upadku Tandego. "To największy koszmar dla skoczka"

Nowe informacje o stanie zdrowia Norwega. Przekazał je Sandro Pertile

Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o stanie zdrowia Norwega. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przekazał dziennikarzom w Słowenii, że stan Tandego jest stabilny, a na kolejne informacje trzeba będzie poczekać kilka godzin, o czym pisał także na Twitterze dziennikarz "Eurosportu" Kacper Merk. Tande najprawdopodobniej będzie teraz przechodził dalsze badania w szpitalu.

Przerażający upadek Daniela Andre Tandego w Planicy. Runął na zeskok

Norwegowie w szoku. "Uderzył głową, upadł z dużej wysokości"

Dziennikarz Joakim Johansen napisał na Twitterze, że skoczkowi po upadku "został podany tlen". - Uderzył głową, upadł z dużej wysokości. To najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć skoczkowi - wskazał były zawodnik i ekspert telewizji NRK, Johan Remen Evensen cytowany przez "Dagbladet". - Co za okropny upadek. Spadł z dużej wysokości i ze sporą prędkością. Wyglądało to fatalnie. Jesteśmy w szoku - dodawał Anders Jacobsen.

