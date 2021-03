Wracają skoki! Pierwszy konkurs indywidualny w Planicy. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji po bardzo długiej przerwie. Ostatni raz mogliśmy ich oglądać w akcji na przełomie lutego i marca na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Odbyły się tam dwa konkursy indywidualne, jeden drużynowy i jeden mieszany. Polacy mogą zaliczyć swój występ do udanych. Biało-czerwoni przywieźli dwa medale - złoty Piotra Żyły ze skoczni normalnej i brązowy w drużynie na skoczni dużej. Teraz przychodzi ostatnia szansa na sukcesy w tym sezonie. Zbliżający się weekend Pucharu Świata w Planicy będzie ostatnim w tej edycji.

Finałowy weekend Pucharu Świata w Planicy. Już w czwartek pierwszy konkurs indywidualny.

Trener polskiej kadry nie zaskoczył wyborem składu na zawody w Planicy. Reprezentują nas Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Klemens Murańka oraz Jakub Wolny. Polakom obiekt w Planicy kojarzy się bardzo dobrze. Po trzy razy wygrywali tam Kamil Stoch i Adam Małysz, a w 2019 roku udało nam się zwyciężyć nawet w rywalizacji drużynowej.

W środę odbyły się kwalifikacje do czwartkowego konkursu. Triumfował w nich rekordzista Letalnicy (252 m w 2019 roku), Japończyk Ryoyu Kobayashi po skoku na 229 metrów. Tuż za nim uplasował się wicelider Pucharu Świata, Markus Eisenbichler (227,5 m), a trzecią pozycję zajął reprezentant gospodarzy Bor Pavlovcic (232,5 m). Polacy poradzili sobie całkiem nieźle, ale niestety nie wystąpią w pełnym składzie. Do konkursu nie zakwalifikował się Klemens Murańka, który skoczył zaledwie 202 metry i dzięki temu zajął dopiero 49. pozycję. Najwyżej z naszych reprezentantów uplasował się Andrzej Stękała, który zajął 5. miejsce po skoku na 226,5 metra. Tuż za nim na 6. pozycji został sklasyfikowany Dawid Kubacki (228 m), a 12. pozycję zajął Piotr Żyła (220 m). Nieco słabiej poszło dwóch pozostałym Polakom, ale ich skoki wystarczyły do awansu. 21. miejce zajął Jakub Wolny (219,5 m), a 23. był Kamil Stoch (205 m).

Czwartkowy konkurs indywidualny nie będzie wliczał się do turnieju Planica 7. Ten rozpocznie się dopiero w piątek kwalifikacjami i kolejnym konkursem indywidualnym. 25 marca zawody odbędą się dodatkowo w wyniku odwołania z powodu pandemii norweskiego cyklu Raw Air i zaplanowanych tam lotów na Vikersundbakken.

W Pucharze Świata to, co najważniejsze jest już wiadome. Zdobywcą Kryształowej Kuli zostanie Norweg Halvor Egner Granerud, który zdominował zupełnie tę edycję PŚ i bez względu na rozstrzygnięcia z Planicy będzie miał bardzo dużą przewagę nad resztą stawki. Oczy Polaków będą skierowane szczególnie na Kamila Stocha, który cały czas ma szansę na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej. Polak traci do Markusa Eisenbichlera przed czwartkowym konkursem tylko 74 punkty.

Pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w Planicy. Gdzie i kiedy oglądać skoki?

Pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w Planicy odbędzie się w czwartek 25 marca. Na godzinę 14:00 zaplanowana jest seria próbna, a pierwsza seria konkursowa ma się rozpocząć o godzinie 15:00. Transmisję konkursu będzie można oglądać w Eurosporcie 1,TVP 1 i TVP Sport oraz online w Eurosport Playerze, sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.