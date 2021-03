Niesamowity rekord Ahonena wyrównany! Co za walka o piątą Kryształową Kulę

Sara Takanashi zajęła trzecie miejsce w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Dzięki temu Japonka wyrównała niesamowity rekord Janne Ahonena - to już 108. podium w jej karierze. Skoczkini może przebić osiągnięcie Fina jeszcze w tym sezonie, do którego zakończenia pozostały dwa konkursy w Czajkowskim. Walczy także o piątą Kryształową Kulę w karierze, a obecnie traci do liderki zaledwie pięć punktów.

