Sezon skoków zakończy specjalny turniej! Niespodzianka dla zawodników i kibiców

Po zakończeniu MŚ w Oberstdorfie skoczkowie mieli pierwotnie rywalizować w zawodach Raw Air, które zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa i restrykcji wprowadzonych przez norweski rząd. W ich miejsce nie odbędą się zatem żadne dodatkowe konkursy, poza jednym, indywidualnym, który zaplanowano w Planicy na 25 marca. 26 i 28 marca skoczkowie również będą rywalizować w konkursach indywidualnych, a 27 marca w konkursie drużynowym na skoczni Letalnica.

Organizatorzy zawodów poinformowali, że trzy ostatnie dni rywalizacji (26-28 marca) będą się składać na Turniej Planica 7. Obejmie to piątkowe kwalifikacje i konkurs, sobotnią rywalizację drużynową oraz niedzielny finał sezonu - przekazał na Twitterze Adam Bucholz, dziennikarz serwisu skijumping.pl.

Skoczkowie powrócą do rywalizacji po niemal trzytygodniowej przerwie. Kilka dni temu podano pełny harmonogram całych zawodów w Planicy. Skoki rozpoczną się już w środę, gdy odbędą się dwa treningi i sesja kwalifikacyjna. Następnie w czwartek i piątek, także w godzinach popołudniowych, odbędą się dwa konkursy indywidualne. W sobotę i niedzielę skoki tradycyjnie rozpoczną się przed południem. To dobra zmiana dla kibiców, bo początkowo Planica informowała, że dodatkowy czwartkowy konkurs odbędzie się o godzinie 11, a to byłaby zła informacja dla kibiców, którzy w większości nie mieliby okazji obejrzenia skoków ze względu na środek dnia pracy.

Harmonogram weekendu w Planicy

Środa, 24.03.2021

14:00 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Czwartek, 25.03.2021

14:00 - Seria próbna

15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Piątek, 26.03.2021

13:30 - Kwalifikacje

15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 27.03.2021

9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 28.03.2021

9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Halvor Egner Granerud pewny zdobycia Kryształowej Kuli, ale jego występ w Planicy pod znakiem zapytania

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata już nic nie odbierze zwycięstwa Halvorowi Egnerowi Granerudowi, który ma aż 526 punktów przewagi nad drugim, Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Trzeci jest obecnie Kamil Stoch. Granerud zdobędzie pierwszą Kryształowa Kulę w karierze, ale nie jest na razie pewne, czy będzie mógł wziąć udział w ostatnich konkursach PŚ w tym sezonie. - Planica to wielka i przerażająca skocznia. Skoczę tam, jeśli będę gotowy. Wszystko zależy od tego, ile będę wcześniej trenował i czy będę miał taką możliwość. Nie jest to zbyt kuszące, by pojechać prosto do Planicy po 14 dniach przerwy. Liczę, że uda mi się dojść do formy, by móc wziąć udział w zawodach - przyznał w rozmowie z vg.no.

"Mamy nadzieję, że w środę Halvor Egner Granerud będzie mógł lecieć do domu - powiedział nam Alexander Stoeckl, trener norweskiej kadry skoczków narciarskich. Lider Pucharu Świata od 3 marca przebywa w izolacji w Oberstdorfie, po tym jak w trakcie MŚ okazało się, że choruje na covid" - napisał Łukasz Jachimiak. - Halvor ma się dobrze. Przez ostatnie dni lekko trenował i już nie może się doczekać ponownego skakania - przyznał nam trener Alexander Stoeckl. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Halvor wystartuje w Planicy. [...] Liczymy na to, że w najbliższych dniach Halvor będzie mógł skoczyć treningowo w Trondheim. A jeśli to nie będzie możliwe, to nie wystartuje w Planicy - dodał Norweg.