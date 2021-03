Trener Norwegów przedstawia plan dla Graneruda. "Absolutnie się zgadzam"

Gdyby nie pandemia koronawirusa, w Norwegii właśnie trwałby turniej Raw Air. Gdyby nie pandemia koronawirusa, w Norwegii właśnie byłby Halvor Egner Granerud. Niestety, covid najpierw sparaliżował działania organizatorów zawodów w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. A później uwięził w Niemczech najlepszego skoczka tej zimy.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud powinien wygrać jeszcze więcej w tym sezonie. Druga szansa może się nie zdarzyć

"Już się nie może doczekać"

O pechu Graneruda pisaliśmy na Sport.pl, relacjonując mistrzostwa z Oberstdorfu. 3 marca okazało się, że lider norweskiej kadry spędzi kilknaście dni w izolacji, bo dwa jego kolejne testy na covid są pozytywne. Granerud z tego powodu nie wystartował w konkursie indywidualnym na dużej skoczni i w zawodach drużynowych. A że wcześniej na skoczni normalnej był tylko czwarty i drugi w konkursie drużyn mieszanych, to z Oberstdorfu wyjedzie jedynie ze srebrnym medalem.

Ale teraz najważniejsze dla niego jest, by wreszcie wyjechał. Wiele wskazuje na to, że po 14 dniach kwarantanny stanie się to w środę. - Halvor ma się dobrze. Przez ostatnie dni lekko trenował i już nie może się doczekać ponownego skakania - mówi nam trener Stoeckl.

Tajner wskazał następców Stocha, Żyły i Kubackiego. "Mają na to papiery"

Gdy ostatnio rozmawialiśmy z austriackim szkoleniowcem Norwegów, dowiedzieliśmy się, że Granerud jest wykończony, że trudno znieść mu myśl o samotnym, dwutygodniowym pobycie w Oberstdorfie, i że norwescy politycy na pewno nie będą organizowali akcji przywiezienia go do domu. Cieszy więc, że teraz dostajemy dobre informacje. - Mamy nadzieję, że w środę Halvor będzie mógł lecieć do domu - mówi nam Stoeckl.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem"

Co dalej? Czy już w następną środę Granerud będzie mógł startować w kwalifikacjach w Planicy? Tam od czwartku do niedzieli (25-28 marca) odbędą się ostatnie cztery konkursy tego sezonu Pucharu Świata. Granerud już wcześniej zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale byłoby dobrze, gdyby nagrodę za tak wspaniałą zimę - z aż 11 wygranymi konkursami - mógł odebrać pod Letalnicą osobiście.

- Absolutnie się zgadzam i taki jest nasz plan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym planem, to Halvor wystartuje w Planicy - mówi Stoeckl.

Stefan Hula wysłał bardzo mocną wiadomość do hejterów

Warunek konieczny: trening w Trondheim

Niestety, ten plan jest zależny od ludzi, którzy na co dzień zajmują się rzeczami ważniejszymi niż skoki narciarskie. Norweskie przepisy mówią, że po powrocie do kraju Granerud będzie musiał pójść na kwarantannę, mimo że przez 14 dni przebywał na niej w Niemczech. - Tak, Halvor będzie na kwarantannie. Ale po kilku dniach będzie miał możliwość wyjechania z kraju - mówi nam Stoeckl.

To norweska kadra skoczków już wie. Wie również, że Granerud będzie miał zgodę na podróż z całą ekipą, a nie w jakichś specjalnych warunkach. Ale niejasna jest inna ważna kwestia.

Granerud nie był na skoczni od 28 lutego (tego dnia startował w konkursie drużyn mieszanych). Czy jest możliwe, żeby ponownie pojawił się na niej dopiero 24 marca w Planicy? Od razu na ogromnej Letalnicy? - Nie. Liczymy na to, że w najbliższych dniach Halvor będzie mógł skoczyć treningowo w Trondheim. A jeśli to nie będzie możliwe, to nie wystartuje w Planicy - odpowiada Stoeckl.

30 lat i koniec. Norweg chce zastąpić legendę skoków narciarskich. Główny faworyt

Tu norweska ekipa musi czekać na decyzję ludzi odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w pandemii. Ta decyzja ma zostać podjęta, kiedy już Granerud będzie w domu.