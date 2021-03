Maciej Kot sfrustrowany. Nie rozumie, co się stało

Sobotnie warunki atmosferyczne uniemożliwiły skoczkom wystartować, dlatego oba konkursy indywidualne odbyły się w niedzielę. Ulrich Wohlgenannt zdobył dublet podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Austriak wygrał oba polskie konkursy cyklu, a w drugim za nim znalazł się Markus Schiffner i Słoweniec Cene Prevc.

Maciej Kot był najlepszym Polakiem w drugim konkursie, zajmując szóste miejsce po skokach na 132 i 131,5 metra. Reprezentant Polski zdecydowanie poprawił swój wynik z pierwszych zawodów, w trakcie których zajął dopiero 30. lokatę. Mimo znacznego awansu 29-latek nie krył frustracji pierwszymi wynikami.

- Nie jest to spowodowane wczesną porą, a różnym podejściem do skakania. W pierwszym konkursie starałem robić się to, co na treningach. To, co cały czas udoskonalamy na siłowni, na sali, na imitacjach i widać, że to jeszcze nie do końca funkcjonuje. Na drugi konkurs poszedłem bez zmian, tak jak potrafię skakać, powiedzmy: z innym planem. To jest trochę frustrujące, że włożona praca nie daje takich rezultatów, a gdy zmieniam to na coś, co w teorii nie powinno działać przynosi powodzenie - powiedział Maciej Kot w rozmowie z "TVP Sport".

Co zmienił Maciej Kot, że w drugim konkursie tak poprawił swoje skoki? - Różnica w drugim skoku wynikała z tego, że głowa mi się trochę zagrzała i nie byłem w stanie tego pociągnąć dalej. Byłem tak sfrustrowany, że go sobie odpuściłem. Te błędy na progu i w locie były zbyt duże, ale te skoki nie różniły się jakoś mocno od siebie - oznajmił.

I zakończył: - Znaczy ja wiem, że to też nie był dobry skok. Wiem, że nie powinienem tak skakać, a to przynosi rezultaty. Można powiedzieć, że znowu wracam do punktu wyjścia i mógłbym być zadowolony z tych skoków, bo wreszcie pojawiła się dobra odległość, trochę radości i niezłe miejsce. Tylko pytanie, czy jest to kierunek, w który my chcemy zmierzać?

Konkursy indywidualne Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem odbyły się na Wielkiej Krokwi. Punkty w zawodach zdobyło jeszcze czterech polskich skoczków - czternasty był Stefan Hula (131 i 126 metrów), siedemnasty Paweł Wąsek (126,5 i 128,5 metra), osiemnasty Jakub Wolny (120,5 i 125,5 metra), a 21. Tomasz Pilch (128,5 i 116,5 metra). Wciąż nie wiadomo, kto dołączy do Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha oraz Andrzeja Stękały i pojedzie na zawody kończące sezon Pucharu Świata do Planicy.