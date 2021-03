30 lat i koniec. Norweg chce zastąpić legendę skoków narciarskich. Główny faworyt

Po 30 latach pracy w FIS z roli głównego kontrolera sprzętu podczas konkursów Pucharu Świata zrezygnował Sepp Gratzer. W środowisku skoków narciarskich stał się prawdziwą legendą, bez której trudno wyobrazić sobie kolejny sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojna technologiczna w skokach narciarskich. Jak powstaje kombinezon skoczka?

Gratzer odchodzi po 30 latach. "Jest miły, zabawny i po prostu fair"

- To dziwne uczucie: pomyśleć, że po Planicy Seppa nie będzie już z nami w tej samej roli. Zawsze mogłem go o coś spytać, był na miejscu. Teraz nadal będzie nas wspierał, może przyjedzie na któreś zawody, ale nie będzie zarządzał kontrolą sprzętu - mówi nam asystent kontrolera sprzętu na wielu konkursach Pucharu Świata w ostatnich sezonach, Norweg Morten Solem.

Małysz zmiatał rywali "skacząc w szmacie". Afera na zawsze zmieniła skoki

- Seppa poznałem w 2000 roku, jeszcze jako skoczek. Po zakończeniu kariery zostałem kontrolerem sprzętu i trafiłem do FIS. Nasz pierwszy wspólny konkurs z Seppem przypadł na początek sezonu 2016/2017 w Ruce w Finlandii. Jest miły, zabawny i po prostu fair. Dziękuję mu za wszystko, co mi przekazał, a nauczył mnie sporo w kwestii sprzętu i zasad. Ma o tym naprawdę ogromną wiedzę - wskazuje Solem.

Wielki powrót do skoków narciarskich. 365 dni od koszmaru. Potężne wzmocnienie rywali Polaków

Kto nowym kontrolerem sprzętu w Pucharze Świata? Znamy głównego faworyta. "Zobaczymy, co się wydarzy"

Dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile musi teraz podjąć decyzję o tym, kto zastąpi Gratzera. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie jest możliwe, żeby w roli kontrolera sprzętu podczas konkursów mężczyzn pojawiły się Renata Nadarkiewicz czy Agnieszka Baczkowska, pracujące ze skoczkiniami. - Nie mamy szans przejść do męskich skoków z prostej przyczyny: kontrola polega na fizycznym kontakcie z zawodnikiem. To w dzisiejszych czasach niemożliwe - stwierdziła w rozmowie z nami Baczkowska. - Nie mam pojęcia, kogo Sandro widzi w roli kandydata do zastąpienia Seppa, a faktycznie może być ich wielu - dodała.

Polacy skaczą w Zakopanem. Gdzie i kiedy oglądać zawody PK? [TRANSMISJA TV]

Głównym pozostaje jednak jeden z najbliższych współpracowników Gratzera w ostatnich miesiącach, czyli właśnie Morten Solem. - Sandro i jego sztab będą teraz rozmawiać na temat tego, kto zastąpi Seppa. Wybór nie będzie taki prosty. Co ze mną? Widzę siebie w tej roli. Problemem mogłoby dla mnie być jeżdżenie na każdy konkurs Pucharu Świata, więc zobaczymy, co się wydarzy - ocenia Solem. Były skoczek sporą część swojego życia wciąż spędza w Norwegii, gdzie ma rodzinę i pracuje w grupie szkoleniowej z Trondheim, czyli Troenderhopp. Gdyby miał zostać głównym kontrolerem, musiałby się zatem najprawdopodobniej wymieniać z inną osobą przez co najmniej kilka weekendów PŚ.

Ostatnie zawody, podczas których kontrolę sprzętu będzie przeprowadzał Sepp Gratzer odbędą się w dniach 24-28 marca w Planicy. Główne rozstrzygnięcie sezonu Pucharu Świata jest już jednak znane - Kryształowa Kula trafi do Norwega Halvora Egnera Graneruda. W Słowenii zawodnicy powalczą natomiast o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ w lotach narciarskich.