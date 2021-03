Oficjalnie: Zmiana godziny konkursu PŚ w Planicy! Kapitalna informacja dla kibiców

Po zakończeniu MŚ w Oberstdorfie skoczkowie mieli pierwotnie rywalizować w zawodach Raw Air, które zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa i restrykcji wprowadzonych przez norweski rząd. W ich miejsce nie odbędą się zatem żadne dodatkowe konkursy, poza jednym, indywidualnym, który zaplanowano w Planicy na 25 marca. 26 i 28 marca skoczkowie również będą rywalizować w konkursach indywidualnych, a 27 marca w konkursie drużynowym na skoczni Letalnica.

Zmiana godziny czwartkowego konkursu

Organizatorzy zawodów w czwartek poinformowali o oficjalnym harmonogramie weekendu Pucharu Świata. Skoki rozpoczną się już w środę, gdy odbędą się dwa treningi i sesja kwalifikacyjna. Następnie w czwartek i piątek, także w godzinach popołudniowych, odbędą się dwa konkursy indywidualne. W sobotę i niedzielę skoki tradycyjnie rozpoczną się przed południem. To dobra zmiana dla kibiców, bo początkowo Planica informowała, że dodatkowy czwartkowy konkurs odbędzie się o godzinie 11, a to byłaby zła informacja dla kibiców, którzy w większości nie mieliby okazji obejrzenia skoków ze względu na środek dnia pracy.

Harmonogram weekendu w Planicy

Środa, 24.03.2021

14:00 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Czwartek, 25.03.2021

14:00 - Seria próbna

15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Piątek, 26.03.2021

13:30 - Kwalifikacje

15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 27.03.2021

9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 28.03.2021

9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Halvor Egner Granerud pewny zdobycia Pucharu Świata

Losy nagrody za Puchar Świata są już rozstrzygnięte. Prowadzi zdecydowanie Halvor Egner Granerud, który ma aż 526 punktów przewagi nad drugim, Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Po decyzji o przeprowadzeniu tylko jednego dodatkowego konkursu PŚ w Planicy Norwegowi już nic nie zabierze prowadzenia w klasyfikacji generalnej i zdobędzie pierwszą KryształowaKulę w karierze. Nadal jednak nie wiadomo, czy Norweg pojawi się w Planicy.

- Planica to wielka i przerażająca skocznia. Skoczę tam, jeśli będę gotowy. Wszystko zależy od tego, ile będę wcześniej trenował i czy będę miał taką możliwość. Nie jest to zbyt kuszące, by pojechać prosto do Planicy po 14 dniach przerwy. Liczę, że uda mi się dojść do formy, by móc wziąć udział w zawodach - powiedział w rozmowie z vg.no.