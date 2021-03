Walczył ze Stochem i Żyłą. Choroba nagle przerwała jego karierę. Chce pojechać na IO

Fabian Malik urodził się w 1987 roku. Tym samym, w którym przyszli na świat nasi mistrzowie - Kamil Stoch i Piotr Żyła. W młodości rywalizował z nimi na skoczni i jak sam mówi prezentowali równy poziom. Niestety problemy ze zdrowiem zmusiły go do zakończenia kariery. Teraz jest licencjonowanym sędzią FIS i sędziował nawet na ostatnim Turnieju Czterech Skoczni.

"Zrzucanie wagi skończyło się najpierw bulimią, a potem anoreksją". Fabian Malik opowiada o przyczynach zakończenia kariery.

Były skoczek opowiedział o problemach, jakie wpędziły go skoki narciarskie w wywiadzie z portalem WP SportoweFakty. Malik na początku wspomniał czasy młodości, kiedy miał okazję rywalizować z takimi zawodnikami jak Kamil Stoch czy Piotr Żyła. - Nasz rocznik był wyrównany. Wielu zawodników skakało na podobnym poziomie, dlatego trenerzy byli przekonani, że zawodnicy urodzeni w 1987 roku będą osiągać sukcesy. Czołówka liczyła wtedy dziesięciu skoczków. W tym Kamila Stocha i Piotra Żyłę - wspomina 34-latek.

Głównym powodem zakończenia kariery przez Fabiana Malika była obsesja na punkcie odchudzania. Doprowadziła go do bulimii, a później anoreksji. - Jedną z przyczyn była kontuzja. Drugą - choroba. Przez czynniki zewnętrze dostałem zakaz uprawiania sportu. Potem zaległości były już za duże. - mówi skoczek - U mnie zrzucanie wagi skończyło się najpierw bulimią, a potem anoreksją. Lekarz zauważył diametralną różnicę w proporcjach wzrostu do wagi i podjął decyzję o zawieszeniu. Po dwóch latach organizm był znacznie słabszy. Nie byłem w stanie nadrobić choćby siły mięśni nóg. Szokujące są przekazane przez niego informacje o wadze, która doprowadziła do jego zawieszenia. - W wieku 16 lat przy wzroście 180 cm ważyłem średnio 56 kg. W najgorszym momencie 52. (...) Anoreksja była moim narkotykie - przyznał.

Na koniec Fabian Malik podzielił się informacjami na temat swojego aktualnego życia. Pomimo zawirowań i problemów zdrowotnych udało mu się wyjść na prostą. Założył rodzinę i nadal może być blisko ukochanych skoków jako sędzia. - Od samego początku wiedziałem, że zostanę przy skokach. Praca sędziego przynosi mnóstwo satysfakcji. W tym sezonie sędziowałem podczas Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Moim marzeniem jest jechać na igrzyska olimpijskie. Pekin jest już jednak poza moim zasięgiem - sędziowie otrzymują nominację na tak duże zawody z dwuletnim wyprzedzeniem. Ale może pojadę za pięć lat do Mediolanu? Kto wie. - zastanawiał się były skoczek.