Czegoś takiego jeszcze nie było! Polscy skoczkowie pionierami

Transmisje na żywo skoków narciarskich kręcone spod obiektów przez organizatorów lub kibiców to nic nowego, ale czegoś takiego, jak u polskich skoczków trenujących na obiekcie w Szczyrku jeszcze nie było.

Zawodnicy transmitowali swój trening skoków na żywo w internecie. Pierwsza taka transmisja

Zorganizowali bowiem transmisję na żywo z treningu skoków, w którym sami brali udział. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był Karol Niemczyk, który najpierw miał to zrobić na swoim Instagramie, ale ostatecznie lepszym rozwiązaniem technicznym i pod względem zainteresowania oglądających był kanał Wiktora Pękali na YouTubie.

I tak kibice, którzy śledzą kanał zawodnika mogli przez godzinę przekonać się, jak dokładnie wygląda trening skoczka. Z wchodzeniem do szatni, przejazdem wyciągiem na skocznię, kulisami obiektu i wreszcie wejściem na rozbieg, a następnie oddaniem kilku skoków. Oddawał je Niemczyk, na którego kasku zamontowana była kamera GoProHero8Black pozwalająca na rejestrację obrazu w trakcie lotu, tak, żeby widzowie mieli przed oczami niemalże to samo, co skoczek. Transmisję w pewnym momencie oglądało nawet ponad 350 osób. Obecnie można już odtworzyć jej zapis.

Pękala pokazuje skoki w taki sposób jako jeden z nielicznych na świecie. "YouTube jest dla mnie dodatkiem"

Wiktor Pękala prowadzi swój kanał na YouTube już od kilkunastu miesięcy. 21-letni zawodnik LZS-u Sokół Szczyrk robi to jako jeden z nielicznych na świecie i prawdopodobnie jako jedyny polski skoczek na takim poziomie. Nagrywa swoje skoki, smarowanie nart i przygotowywanie ich na trening, tłumaczy jak ważna w skokach jest waga, czy psychika, pokazuje, jak wyglądają zawody krajowe, czy bycie przedskoczkiem na Pucharze Świata i Letnim Grand Prix. Analizuje swoje skoki, nie wstydzi się mówić o błędach, a także świetnie ujawnia, jak wygląda atmosfera przed wejściem na belkę startową czy jeszcze w pomieszczeniu, gdzie skoczkowie czekają na swoją próbę. Jeszcze nikt przed nim nie opowiadał tak na YouTube o tym sporcie. Jego filmy wyświetlono już kilkaset tysięcy razy, ma też ponad pięć tysięcy subskrypcji.

- YouTube jest dla mnie dodatkiem, ale lubię to robić i staram się robić to jak najlepiej. Komentarze pod filmami wyrażały dużo zadowolenia z tego, że pokazuję, iż skoczkowie to normalni ludzie. Zrobiłem to w sumie nieświadomie, bo nie sądziłem nawet, że ktoś może myśleć inaczej - mówił nam niedawno Pękala.

