Granerud wzruszony zachowaniem mistrza świata. "Piękny i ciepły gest mojego rywala"

Halvor Egner Granerud wciąż pozostaje na kwarantannie po jego pozytywnym wyniku testu na koronawirusa podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Norweski skoczek pozostaje w Niemczech i doczekał się tam wspaniałego gestu od jednego ze swoich rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Z jakiego materiału są szyte kombinezony skoczków? To tajemnica [Studio Biznes]

Wyjątkowy gest Geigera wobec Graneruda. "Wzruszyłem się"

Karl Geiger - zdobywł dwa złota z reprezentacją Niemiec (męską i w mikście), a indywidualnie wywalczył srebro i brąz - który pochodzi z Oberstdorfu i ze względu na przerwę w kalendarzu Pucharu Świata pozostał w domu, odwiedził Norwega. Oczywiście nie pojawił się w jego pokoju, a jedynie rozmawiał z Granerudem, który pojawił się na tarasie.

Ikona świata skoków narciarskich odchodzi. "Sam wymyślił większość przepisów"

- Po krótkiej rozmowie o tym, jak się czuję, zaproponował, że może mi przynosić pod drzwi obiady gotowane przez jego mamę. To piękny i ciepły gest mojego rywala, wzruszyłem się, gdy o tym od niego usłyszałem - mówił później Granerud dla norweskich mediów podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal aftenposten.no.

Jest skład polskich skoczków na zawody w Zakopanem. Kiedy i gdzie oglądać?

Granerud wystąpi w Planicy? "Kwarantanna wychodzi mi już bokiem"

Przed zawodnikami został już tylko jeden weekend Pucharu Świata - w Planicy, gdzie odbędą się aż cztery konkursy lotów. Czy Granerud w nich wystartuje? - Jeszcze nie wiem, bo moja kwarantanna już wychodzi mi bokiem. To zależy od tego, czy będę czuł się zdolny wrócić do intensywnego treningu, który pozwoliłby mi jeszcze raz skoczyć w tym sezonie. A Planica to wielka i przerażająca skocznia, muszę być na nią gotowy. Powrót do Norwegii po kwarantannie w Oberstdorfie oznaczałby kolejne dni przymusowej przerwy, tym razem w moim kraju. Wtedy mógłbym potraktować Planicę jako taki wiosenny powiew wolności po ostatnich trudnościach - stwierdził norweski skoczek.

Granerud nie wystartuje w Planicy? "To wielka i przerażająca skocznia"

Zawody w Planicy odbędą się w dniach 24-28 marca, a dodatkowy konkurs w zastępstwie za turniej Raw Air zostanie przeprowadzony w czwartek, 25 marca. Granerud dzięki skróceniu sezonu ma już zapewnioną Kryształową Kulę za wygraną w klasyfikacji generalnej PŚ.