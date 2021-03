Piotr Żyła mówi, czego zabrakło do medalu na dużej skoczni w Oberstdorfie

Tym razem biało-czerwoni nie zdobyli żadnego medalu, ale wstydu nie było, bo Piotr Żyła zajął czwarte miejsce i popisał się pięknym skokiem w drugiej serii! Złoto mistrzostw świata na dużej skoczni zdobył Stefan Kraft. Po piątkowym konkursie indywidualnym Polak opowiedział, co jego zdaniem miało szczególny wpływ na brak medalu.

- Nie dało się więcej w drugiej serii, a szkoda mi pierwszego skoku, bo to nim przegrałem. Jak jestem w swoim świecie to nie ma znaczenia kiedy skacze, jak mam zielone to najważniejsze. Zrobiłem swoje, ale brakło tam, żeby to oddało - powiedział w rozmowie z "Eurosportem" Piotr Żyła.

Po pierwszej serii najwyżej sklasyfikowany z Polaków był Piotr Żyła, który poleciał tyle co Dawid Kubacki, czyli 130.5 metra. Żyle dało to piąte miejsce (128,4 pkt). W drugiej serii złoty medalista z zeszłego weekendu, poszybował na 137. metr (264,4 pkt) wskoczył tuż za podium.

- Zabrakło rotacji, zostałem za nartą i nie było z czego lecieć. Ta "czwórka" fajna, na Pucharze Świata jest ok, a tutaj... przydałby się chociaż brązowy medal, żeby go chociaż wypolerować. Jutro trzeba zrobić swoje. Full gaz - dodał reprezentant Polski.

W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy mistrzostw świata w Oberstdorfie. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 17:00. Mimo wyników pozostałych skoczków w piątkowym konkursie indywidualnym trener Michal Doleżal zadecydował, że nie będzie dokonywał zmian przed sobotnimi zawodami. Wystąpią w nim ci, którzy przez cały sezon spisują się zdecydowanie najlepiej. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Andrzej Stękała - to oni powalczą o medal.

