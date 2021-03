Sprawdzają się najgorsze obawy przed konkursem MŚ! Fatalne wieści dla skoczków

Wszystkie dotychczasowe zmagania skoczków podczas mistrzostwa świata w Oberstdorfie przebiegały bez większych problemów. Pogoda oszczędzała organizatorów i pozwoliła spokojnie zorganizować wszystkie zawody. Teraz sytuacja może się zmienić. Jak prognozują meteorolodzy w Oberstdorfie ma przejść atak zimy.

Dawid Kubacki nie boi się pogodowego armagedonu. "Ma kurzyć. Elegancko!"

Trudne warunki pogodowe w Oberstdorfie. Konkurs zostanie odwołany?

W piątek 5 marca kiedy ma się odbyć konkurs indywidualny na dużej skoczni w Oberstdorfie spodziewane jest załamanie pogody. Od rana nad skocznią wystąpiły opady deszczu, które około godziny 14 mają zamienić się w bardzo intensywne opady śniegu. Wiatr też może sprawiać problemy. Już podczas czwartkowych kwalifikacji można było zobaczyć pierwsze symptomy zmieniającej się pogody. Większość skoczków miała dodawane punkty za podmuchy w plecy. Podczas konkursu ma się to jednak nieco zmienić. Wiać ma z siłą 1-2 m/s, ale tym razem ruchy powietrza mają kierować się "pod narty".

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz sport.pl Piotr Majchrzak z powodu złych prognoz odwołane zostały już poranne treningi kombinatorów. Po południu spaść ma 8-15 centymetrów śniegu i jest na to 90% szans. Organizatorzy na pewno zrobią wszystko, aby konkurs się odbył, ale może on być mocno loteryjny. Podobna sytuacja miała miejsce na poprzednich mistrzostwach świata w Seefeld. Wtedy też rządziła pogoda, ale akurat Polakom wyszło to na dobre. To właśnie podczas tamtego konkursu na normalnej skoczni Dawid Kubacki zdobył złoty medal pomimo 27. pozycji, jaką zajmował po pierwszej serii.

Rozpoczęcie pierwszej serii konkursowej na skoczni dużej w Oberstdorfie zaplanowane jest na piątek (5.03) na godzinę 17:00.

