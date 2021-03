Polacy walczą o medale MŚ! Gdzie i o której oglądać piątkowe skoki? [TRANSMISJA TV]

W sobotę 27 lutego Piotr Żyła został mistrzem świata na skoczni normalnej. Polak nie był raczej wymieniany w gronie faworytów, pomimo tego, że mieści się w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Dwa świetne, równe skoki sprawiły, że rywale nie mieli szans, a Polak odniósł upragnione złoto. Teraz przychodzi czas na rywalizację na skoczni dużej.

Żyła udowodnił świetną formę w kwalifikacjach. Czy Polacy zdobędą kolejny medal?

W czwartek (4.03) odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego. Do skakania selekcjoner polskiej kadry Michal Doleżal wyznaczył Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę, Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Do końca nie wiadomo było czy to akurat Stękała przystąpi do rywalizacji, bo pozostała trójka mogła być pewna występu. O miejsce rywalizował z Klemensem Murańką i Jakubem Wolnym, ponieważ decyzja trenera miała zależeć od skoków na treningach. Podczas nich najdalej skakał właśnie Andrzej i to on miał możliwość przystąpienia do kwalifikacji. Może to oznaczać również, że to on wystąpi w sobotnim konkursie drużynowym.

Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft. Austriak oddał skok na odległość 127 metrów i potwierdził świetną formę z treningów. Za nim znaleźli się Norweg Johann Andre Forfang (133,5 m) i Niemiec Markus Eisenbichler (127,5 m). Ten drugi będzie bronił tytułu mistrza na skoczni dużej z Seefeld z 2019 roku. Spośród Polaków najlepszy był po raz kolejny Piotr Żyła, który po 127-metrowym skoku zajął 4. pozycję. Dawid Kubacki był dziewiąty (124 m), Kamil Stoch jedenasty (121,5 m), a Andrzej Stękała zajął 18. miejsce (121,5 m).

Polacy są na pewno w gronie faworytów do medali. Ich szanse zwiększyły się, tym bardziej że z powodu koronawirusa z dalszego udziału w mistrzostwach musiał zrezygnować Halvor Egner Granerud. Lider Pucharu Świata otrzymał we wtorek pozytywny wynik testu na Covid-19. - Nie mamy kontaktu z innymi osobami niż te akredytowane na zawody, a one też regularnie przechodzą testy. Bardzo trudno zrozumieć, skąd to się wzięło - komentował zakażenie swojego kadrowicza Alexander Stoeckl.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni na MŚ w Oberstdorfie. Gdzie i kiedy oglądać?

Konkurs indywidualny na dużej skoczni odbędzie się w piątek 5 marca o godzinie 17:00. Transmisję będzie można oglądać w Eurosport 1, TVP 1, TVP Sport oraz online w Eurosport Player, aplikacji TVP Sport i na sport.tvp.pl. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

