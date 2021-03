MŚ w Oberstdorfie. Gdzie i o której oglądać skoki w czwartek? [TRANSMISJA TV]

Skoczkowie wracają do rywalizacji na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Opadł już kurz po polskim sukcesie na skoczni normalnej. Piotr Żyła w świetny stylu zdobył złoto i dołączył do grona naszych mistrzów świata. Teraz przyszedł czas na zawody na skoczni dużej.

Tajemnica fenomenalnego sukcesu Piotra Żyły. "Wykorzystał tajną broń"

Mistrzowie świata potrzebują Andrzeja Stękały. "Od razu chce się żyć!"

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na dużej skoczni. Jak poradzą sobie Polacy? Treningi raczej kiepskie.

W środę odbyły się pierwsze treningi przed rywalizacją na skoczni HS137. Spośród polskich zawodników wystąpili w nich tylko Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Jak poinformował portal skaczemy.pl nasi najlepsi zawodnicy, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zamiast skakania, mieli poddać się regeneracji. Nie było to zaskoczenie, ponieważ już przed konkursem na normalnej skoczni trener naszej kadry Michal Doleżal zastosował podobny manewr.

Podczas pierwszej sesji treningowej najlepszy był broniący tytułu mistrza świata z Seefeld na dużej skoczni Markus Eisenbichler. Niemiec skoczył na odległość 137,5 metra. Tuż za nim uplasował się Austriacy Stefan Kraft (136 m) i Daniel Huber (134,5 m). Z Polaków zdecydowanie najlepiej wypadł Wolny, który skoczył 130 metrów, co dało mu 11. pozycję. W drugiej sesji najlepszy był Kraft (137 m), a za nim Eisenbichler (136 m) i Norweg Daniel-Andre Tande (132m). Najdalej z Polaków tym razem skoczył Stękała - 125 metrów. Ostatnia sesja treningowa należała do Austriaka Philippa Aschenwalda (133,5 m), Japończyka Yukiyi Sato (133,5 m) i kolejnego Austriaka Manuela Fettnera (136 m). Najlepszy z Polaków znowu Stękała po skoku na 125,5 metra.

Po ostatnim treningu na skaczemy.pl pojawiła się informacja, że Michal Doleżal podjął decyzję kto wystąpi w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. Oprócz Kubackiego, Stocha i Żyły do rywalizacji przystąpi Andrzej Stękała. Polacy są jednymi z głównych faworytów do złotego medalu w drużynie, ale indywidualnie również nie mają zamiaru składać broni. Pomimo świetnej formy Eisenbichlera czy Krafta możemy spokojnie liczyć na kolejny medal. Niezwykłej rzeczy będzie na pewno chciał dokonać Piotr Żyła, który spróbuje zdobyć dwa złota na jednej imprezie. Do tej pory udawało się to tylko pięciu zawodnikom, między innymi Adamowi Małyszowi (Val di Fiemme 2003). Szansę są tym większe, że z rywalizacji wypadł najlepszy skoczek tego sezonu, lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud. Norweg otrzymał w środę pozytywny wynik testu na Covid-19 i zakończył swój udział w turnieju.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na dużej skoczni w Oberstdorfie. Gdzie i kiedy oglądać?

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na dużej skoczni w Oberstdorfie rozpoczną się w czwartek 4 marca o godzinie 17:30. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 i online w Eurosport Playerze. O godzinie 16:00 odbędzie się natomiast jeszcze seria próbna. Relację na żywo z serii próbnej i kwalifikacji można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

