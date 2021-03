Michal Doleżal wybrał skoczków na konkurs MŚ w Oberstdorfie

Zobacz wideo Tajemnica fenomenalnego sukcesu Piotra Żyły. "Wykorzystał tajną broń"

W środowych treningach udziału nie wzięli Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki, którzy byli pewniakami do występu w kwalifikacjach do piątkowego konkursu. Małe szanse na zmianę były jedynie w przypadku czwartego skoczka: w dwóch z trzech treningów najlepszy z grona Stękała - Jakub Wolny - Klemens Murańka był ten pierwszy skoczek i to on będzie miał szansę występu na dużej skoczni.

Na pierwszym treningu najlepszy z Polaków był Jakub Wolny (11. miejsce, 80,9 pkt), który wyprzedził Stękałę (26., 70,8 pkt) i Murańkę (30., 68,8 pkt). Na drugim treningu Stękała był 21. (74,7 pkt), wyprzedzając Wolnego (71,7 pkt) i Murańkę (38., 59,9 pkt). Na trzecim treningu Stękała poradził sobie najlepiej i był 17. (78,4 pkt), za to dla Wolnego to była najgorsza sesja - zajął dopiero 34. miejsce (60,2 pkt), wyprzedzając o trzy miejsca i dwa punkty Murańkę.

Na skoczni normalnej złoty medal zdobył Piotr Żyła, który wyprzedził Karla Geigera i Anze Laniska. Dawid Kubacki zajął 5. miejsce, Kamil Stoch był 22., Andrzej Stękała 30., a do drugiej serii nie wszedł Klemens Murańka (36.). Wtedy Polacy mogli wystawić pięciu skoczków dlatego, że złota z Seefeld bronił Dawid Kubacki. Tym razem dodatkowe miejsce mają Niemcy - konkurs na dużej skoczni na MŚ przed dwoma laty wygrał Markus Eisenbichler.

Kiedy kwalifikacje i dwa ostatnie konkursy?

W czwartek o 16 rozpocznie się seria próbna przed kwalifikacjami, których początek zaplanowany jest na 17:30. Konkurs odbędzie się w piątek o 17, a poprzedzi ją seria próbna o 15:45. W sobotę o 17 rozpocznie się konkurs drużynowy (seria próbna o 15:45). Doleżal powinien podać skład na "drużynówkę" po piątkowym konkursie indywidualnym.