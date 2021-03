Polscy skoczkowie poznali wyniki testów na koronawirusa na MŚ w Oberstdorfie

W środę, o godz. 19:15, obędzie się trening na dużej skoczni, w którym nie wezmą udziału: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. W czwartek kwalifikacje, a w weekend zawody. W piątek nasi skoczkowie powalczą o medale w Oberstdorfie, a w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. W środę biało-czerwoni przeszli testy na obecność koronawirusa i wszystkie wyniki były negatywne. To dobry prognostyk, przed zbliżającymi się zawodami. Zawodami, na których zabraknie głównego faworyta do złota. Halvor Egner Granerud miał pozytywny wynik na COVID-19.

Michal Doleżal ma plan na MŚ. Kamil Stoch: "Jestem w stanie..." i zawiesił głos

Polscy kibice liczą, że kolejny złoty medal wywalczy Żyła, który w miniony weekend wyprzedził Karla Geigera i Anze'a Laniska. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki. A jak będzie w najbliższą sobotę? - Mam wszystko, co jest potrzebne, żeby dobrze skakać - przekonuje Stoch przed wejściem na dużą skocznię podczas MŚ w Oberstdorfie. Na skoczni normalnej był dopiero 22. - Wolę już nie myśleć i nie kombinować - mówi.

Norwegia drży po zakażeniu Graneruda. Ta sytuacja najlepiej pokazuje dlaczego

Kiedy biało-czerwoni wracają na skocznie?

Najbliższy środowy trening odbędzie się o godzinie 19:15, ale nie będzie on dostępny do obejrzenia. Relację będziecie mogli śledzić na Sport.pl. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego odbędą się 4 marca o godzinie 17:30.