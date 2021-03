Decyzja podjęta: Żyła, Kubacki i Stoch nie skaczą. Tylko trzech Polaków na skoczni w środę

Skoczkowie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym będą walczyć jeszcze w dwóch konkursach. W najbliższy piątek powalczą o medale na dużej skoczni w Oberstdorfie, a w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. W czwartek czekają ich kwalifikacje, a w środę trening. Trening, który ominą: Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Trener Michal Doleżal uznał, że potrzebują oni czasu na regeneracje. W środę, na skoczni HS 137, skakać będą: Jakub Wolny, Klemens Murańka oraz Andrzej Stękała.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeśli Łukasz Kruczek mówi, że nie potrafi być stanowczy, to nie jest dobry sygnał". Adam Małysz o skokach kobiet

- W dzisiejszym treningu na skoczni HS 137 wezmą udział tylko Jakub Wolny, Klemens Murańka oraz Andrzej Stękała. Pozostali nasi zawodnicy Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki po porannym treningu odbywają regenerację - pisze serwis skaczemy.pl.

Norwegia drży po zakażeniu Graneruda. Ta sytuacja najlepiej pokazuje dlaczego

Kto faworytem na dużej skoczni?

W miniony weekend mistrzem świata na normalnej skoczni został Żyła, który pokonał o 3,6 pkt Niemca Karla Geigera. Brązowy medal wywalczył Słoweniec Anze Lanisek. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki. Z kolei w mikście polska kadra w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kinga Rajda i Kamila Karpiel zajęła 6. miejsce.

Czy Żyła znowu powtórzy sukces? Niekoniecznie. Tak przynajmniej twierdzi Sven Hannawald. - Piotr nie będzie tak dobry na dużej skoczni, jak na normalnej. Jego technika raczej tutaj nie zadziała. Faworytem będzie Halvor Egner Granerud - mówił Niemiec. Norwega jednak nie będzie, bo miał pozytywny wynik na COVID-19.

Norwegowie załamani. "Byliśmy faworytem do złota, a musimy walczyć o jakikolwiek medal"

Najbliższy środowy trening odbędzie się o godzinie 19:15, ale nie będzie on dostępny do obejrzenia. Relację będziecie mogli śledzić na Sport.pl. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego odbędą się 4 marca o godzinie 17:30.