Piotr Żyła może przejść do historii. Jest o daw skoki od elitarnego grona

Piotr Żyła w świetnym stylu zdobył złoty medal podczas pierwszego konkursu indywidualnego na MŚ w Oberstdorfie. Na normalnej skoczni Polak oddał dwa znakomite skoki i nie dał sobie odebrać prowadzenia po pierwszej serii. Tym samym został piątym polskim mistrzem świata w skokach po Adamie Małyszu, Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim. Do tego grona należy zaliczać również Wojciecha Fortunę za złoto na igrzyskach w Sapporo w 1972, ponieważ do 1980 roku mistrzowie olimpijscy byli zaliczani również do grona mistrzów świata. Już niedługo podczas konkursu na dużej skoczni Piotr Żyła stanie przed szansą dokonania czegoś niezwykłego.

Piotr Żyła po raz drugi mistrzem świata? Może dołączyć do elitarnego grona

Dwa konkursy indywidualne podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym są rozgrywane od 1962 roku i rywalizacji w Zakopanem. Wtedy to oprócz zmagań na skoczni dużej skoczkowie wzięli udział w konkursie na skoczni normalnej. Od tamtej pory tylko pięciu skoczkom udawało się wygrać w dwóch konkursach podczas jednej imprezy. Jednym z nich jest Adam Małysz. Teraz przed szansą na powtórkę tego sukcesu stoi Piotr Żyła.

Po raz pierwszy udało się tego dokonać w 1966 r. w Oslo Norwegowi Bjoernowi Wirkoli. Po kolejnych czterech latach mistrzostwa odbywały się w Wysokich Tatrach na Słowacji i tym razem wyczynu tego dokonał Rosjanin Garij Napałkow. W 1974 r. dublet skompletował również reprezentant NRD Hans-Georg Aschenbach. Po tym triumfie nastąpiła długa przerwa, aż w 2003 r. w Val di Fiemme po dwa złota sięgnął Małysz. Po Polaku udało się to już tylko jednemu zawodnikowi. Podczas MŚ w Lahti w 2017 r. podwójnym mistrzem został Austriak Stefan Kraft.

Sześciokrotnie zdarzyło się natomiast, że mistrz pierwszego konkursu w drugim zdobywał srebrny lub brązowy medal. Do tego grona należą: Austriak Armin Kogler (Oslo 1982), Norweg Per Bergerund (Seefeld 1985), Niemiec Martin Schmitt (Lahti 2001), Szwajcar Simon Ammann (Sapporo 2007), Austriak Thomas Morgenstern (Oslo 2011) i Norweg Rune Velta (Falun 2015).

Piotr Żyła oprócz złotego medalu ze skoczni normalnej na trwających mistrzostwach ma w swojej kolekcji jeszcze brąz z dużego obiektu w Lahti z 2017. Dwukrotnie stawał także na podium z drużyną - w 2013 w Val di Fiemme (brąz), w 2015 w Falun (brąz) i w 2017 w Lahti (złoto). Teraz stanie przed szansą na dokonanie wielkiej rzeczy, jaką byłoby zwycięstwo w konkursie na dużej skoczni. Zdaje się to być bardziej możliwe ze względu na chorobę Halvora Egnera Graneruda, który zaraził się koronawirusem. Norweg był głównym faworytem konkursu.

Konkurs indywidualny na skoczni HS137 odbędzie się w piątek (5.03) o godzinie 17:00, a kwalifikacje w czwartek (4.03) o godzinie 17:30.