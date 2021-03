Norwegowie załamani. "Byliśmy faworytem do złota, a musimy walczyć o jakikolwiek medal"

W środowy poranek norweska federacja poinformowała, że Halvor Egner Granerud otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, co oznacza, że mistrzostwa świata właśnie się dla niego zakończyły. - Jestem bardzo smutny, ale czuję się dobrze, pomimo łagodnych objawów - poinformował Norweg w komunikacie prasowym.

Granerud ma pozytywny wynik testu na koronawirusa!

Tym samym znacznie spadły szanse Norwegów na zdobycie złotego medalu w konkursie drużynowym, który odbędzie się już w sobotę. Graneruda najprawdopodobniej zastąpi Johann Andre Forfang, który w tym sezonie jest daleki od swojej optymalnej dyspozycji.

"Brak Graneruda rujnuje rywalizację drużynową"

Andreas Stjernen, były norweski skoczek, przyznał, że brak Graneruda to ogromna strata dla norweskiej kadry. - Jego brak zrujnuje rywalizację drużynową. Straciliśmy naszą największą gwiazdę. To on ciągnął całą resztę i odciążał kolegów, więc z nim było znacznie łatwiej. Teraz presja spadnie na Johanssona, Lindvika i Tande - powiedział dla tv2.no. - Byliśmy zdecydowanym faworytem do złota, teraz musimy walczyć o jakikolwiek medal - zakończył.

Zmagania na dużej skoczni w Oberstdorfie odbędą się w piątek i sobotę. Najpierw odbędzie się konkurs indywidualny, a dzień później drużynowy. Wcześniej, bo już w czwartek, odbędą się kwalifikacje do zawodów indywidualnych. Relację na żywo ze wszystkich serii przeprowadzi portal Sport.pl.