Granerud odpowiada na zaczepki Polaków: Jeżeli ludzie się cieszą, że przegrywasz, to komplement

Halvor Egner Granerud był i nadal jest murowanym faworytem Norwegów do złotego medalu na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Jednak nie wykorzystał dwóch pierwszych okazji. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajął dopiero czwarte miejsce. W niedzielę wystąpił w konkursie mieszanym, ale jego drużyna przegrała z reprezentacją Niemiec. Norwegowie musieli zadowolić się srebrem.

- Wolałbym złoto, ale czwarte i drugie miejsce to nie koniec świata – skomentował Granerud w rozmowie z "Dagbladet".

"99 procent Polaków jest pewnie pozytywnie nastawiona"

Norweski dziennik zwraca uwagę, że porażki Graneruda cieszą polskich kibiców. Nie przepadają oni za liderem Pucharu Świata, odkąd ten po konkursie w Innsbrucku podczas Turnieju Czterech Skoczni stwierdził, że "Kamil Stoch jest niestabilny", a ponadto "nie skacze świetnie, tylko po prostu ma dobre wyniki". Dodał, że oglądanie zwycięstwa Polaka było irytujące, a nasi zawodnicy mieli szczęście do warunków.

"Dagbladet" zacytował kilka komentarzy z Twittera, w których Polacy wyrażali radość z porażki Graneruda. "Kolejny świetny dzień dla Polski. Halvor Egner Granerud bez medalu na normalnej skoczni" – to jeden z zacytowanych wpisów. Norweg spokojnie podchodzi do tego typu zaczepek.

- Tak naprawdę to wielki komplement. Jeżeli idzie ci tak dobrze, że ludzie się cieszą, że przegrywasz, to jest to komplement. 99 procent polskich kibiców jest pewnie bardzo pozytywnie nastawiona. Ale zawsze znajdzie się grupka, która będzie nastawiona negatywnie – powiedział Granerud - Wygląda na to, że cieszą się bardziej z moich porażek, niż z sukcesów swoich zawodników – dodaje.

Brak złotego medalu jednak ciąży Granerudowi. W rozmowie z "Dagbladet" przyznał, że po konkursie indywidualnym miał problemy z zaśnięciem.

- Kiedy wróciłem do hotelu, wyszedłem na spacer bez telefonu. Bardzo mi to pomogło. Ale zaśnięcie chwilę mi zajęło – mówi.

Norweg będzie miał jeszcze szanse na zdobycie złotego krążka na MŚ w Oberstdorfie. W piątek, 5 marca, odbędzie się konkurs indywidualny na dużej skoczni. Dzień później będziemy emocjonować się rywalizacją drużynową. Relacje z tych wydarzeń na Sport.pl.