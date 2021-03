Niemcy po złocie Piotra Żyły: "Ahahahahaha! Takich błaznów na całego nie ma wcale. A nie, moment"

"Jak się nazywa ten skoczek, który się cieszy na cały głos z każdego poprawnego skoku? A tak, Piotr Żyła. Jak on zostanie kiedyś mistrzem świata - myśleliśmy sobie - to dopiero się będzie działo. No i się zadziało" - pisze Volker Kreisl w "Sueddeutsche Zeitung" w felietonie po wydarzeniach na średniej skoczni zatytułowanym "Ahahahahaha!".

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica fenomenalnego sukcesu Piotra Żyły. "Wykorzystał tajną broń"

"W wieczorne powietrze wzniósł się trudny do opisania dźwięk. Dźwięk niepodobny do tych, które zwykle wydaje z siebie ten niesłychanie pogodny człowiek. Coś w stylu: "Jaaa-jaaa-hahaha-jiu-aah". Żyła rzucił się w jedną stronę, potem w drugą, dał się wziąć kolegom na ramiona. To był stan pełnej błogości" - pisze Kreisl.

Opisuje też scenę z sali prasowej po konkursie, gdy tłum dziennikarzy zbierał myśli przy pisaniu tekstów, a przerwało tę ciszę głośne; "Ahahahaha!". "To był Żyła, zza kotary. Jego angielski jest ok, ale nie na tyle, żeby wygłaszać dowcipne teksty. Ale to mu nie przeszkadza, po prostu daje upust radości - pisze Kreisl. "Dziennikarze wrócili do pisania artykułów, a ludzie za kotarą nadal bawili się dobrze z Żyłą. To już nie była konferencja prasowa, raczej spontaniczne party na cześć pierwszego wielkiego tytułu Żyły". Kreisl nazywa Żyłę błaznem, jacy się w skokach nie zdarzają.

Ajjjjjj, ile pieniędzy - krzyczał Piotr Żyła. Lewandowski zgarnia tyle w 10 godzin

Niemiecki dziennikarz kpi z Piotra Żyły. "Jak nazywał się ten skoczek?"

"Skoki narciarskie to jest poważna sprawa. Tu nie ma śmiechów. Okej, radość po sukcesie jest, ale taka kontrolowana. Bo jak długo jeszcze mi się taka forma utrzyma? (...) Ekstrawertycy zdarzają się rzadko, a takich błaznów na całego nie ma wcale. A nie, moment. Jeden jest. Jak się nazywa ten Polak, którego kiedyś trener musiał przywołać do porządku, gdy - jak uznał trener - przesadzał z błaznowaniem przed dziennikarzami. To jak on się nazywał? A, tak: Piotr Żyła. Ten, który śmieje się tak głośno po każdym poprawnym skoku, że się zastanawialiśmy, jaka to będzie radocha, jak zostanie mistrzem świata. No i w sobotę został mistrzem świata - pisze Kreisl.

Ten trener, którego wspomina Kreisl, to Stefan Horngacher, obecny szkoleniowiec niemieckiej kadry i trener, w którego Żyła był wpatrzony jak w obrazek. Jak mówił niedawno Sport.pl Maciej Kot, gdyby Horngacher nadal był trenerem Polaków, to pewnie w tym sezonie już kilka razy dałby po uszach Żyle i Andrzejowi Stękale, za to, co mówili przed kamerami. Pod rządami Michala Doleżala atmosfera jest znacznie swobodniejsza. I jak widać było w Oberstdorfie, w zdobywaniu medali to nie przeszkadza.

Wielki przełom w skokach narciarskich. "Sam jestem zaskoczony"

Żyła w pięknym stylu sięgnął po mistrzostwo świata. Polak skoczył 105 i 102,5 metra, wyprzedził Karla Geigera i Anze Laniska. Żyła został najstarszym mistrzem w historii. "Tyle się wokół Piotra Żyły działo przez ostatnie lata poza skocznią, że zapominaliśmy czasem, kim jest na niej: czystym sportowym talentem, pracoholikiem, który latami czekał na spełnienie. Aż przyszli Stefan Horngacher z Michalem Doleżalem i przerobili go na mistrza. Ale najpierw Horngacher spojrzał na jego buty i zapytał: co to jest?" - napisał Paweł Wilkowicz, przypominając sylwetkę skoczka.

Żyła ma jeszcze szansę na zdobycie dwóch medali - w konkursie indywidualnym na skoczni dużej (w piątek 5 marca) oraz w drużynowym (w sobotę 6 marca) podczas MŚ w Oberstdorfie.